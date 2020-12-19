Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником ветеранов и сотрудников органов государственной безопасности. Об этом информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что противодействие иностранным разведкам, надежное функционирование правительственной связи, защита конституционного строя были и остаются важнейшими задачами КГБ.

Фото: БЕЛТА

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