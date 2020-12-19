Что подарить на Новый год: более 100 идей подарков, которые понравятся всем!

Источник материала: ОНТ

Дарить подарки родным и близким всегда приятно. Но вот выбор подарка на Новый год может стать настоящей головной болью! Что подарить родителям, чем осчастливить любимого мужа и вызвать настоящий восторг у детей?

Мы собрали для вас больше ста оригинальных идей. Изучайте наш список лучших подарков на Новый год, где точно сможете выбрать то, что подойдет именно вам и вашим близким!

1. Что подарить родителям – приятные и полезные подарки:

смартфон или планшет;

телевизор;

книгу;

набор для творчества (это может быть картина по номерам или набор для алмазной живописи);

бытовые приборы (мультиварка, сушка для овощей, робот-пылесос);

набор инструментов;

сервиз, посуду;

набор для выращивания растений;

домашнюю одежду и тапочки;

теплый плед;

постельное белье, набор полотенец;

подарки для здоровья (напольные весы, тонометр, увлажнитель воздуха, массажная ванночка для ног, электрические зубные щетки и другие);

альбом с семейными фотографиями;

подарки для любителей дачного отдыха (мангал, гриль, небольшие скульптуры для украшения ландшафта);

билеты на концерт или в театр.





2. Лучшие подарки для любимой жены/девушки:

платье и сумочка;

красивое белье;

пижамка, маска для сна;

ювелирные украшения и часы;

фирменные солнечные очки;

зонтик, перчатки;

косметика (уходовая или декоративная, если, конечно, вы знаете о ее предпочтениях);

парфюм;

массажер (для тела или лица);

абонемент в спортзал или спа-салон, куда она давно собиралась;

фотосессия;

портативное зарядное устройство, умные часы;

напольные весы, если она следит за своей фигурой;

фен, плойка или выпрямитель;

фотоаппарат моментальной печати (не забудьте добавить в подарок картриджи для фотоаппарата!).

3. Что подарить мужу, как угодить новогодним подарком парню:

спорт-инвентарь, умные часы;

кроссовки любимого бренда;

рюкзак или портфель;

портмоне;

ремень, галстук, запонки;

беспроводные наушники;

электробритву или машинку для стрижки;

умный будильник;

сертификат на экстрим;

игровую приставку;

билет на долгожданное спортивное мероприятие;

мини-пивоварню для любителей хенд-мейд продуктов;

видеорегистратор, навигатор, авто-пылесос для владельцев авто.





4. Что подарить детям – детские подарки на Новый год, которые сделают их счастливыми:

велосипед, самокат, ролики или скейтборд;

компьютер, телефон, планшет или приставку;

беспроводные наушники, умные часы (кстати, есть и отдельные линейки детских часов);

очки виртуальной реальности;

игрушки, развивающие наборы, наборы для творчества и конструктор для самых маленьких.





5. Друзьям/коллегам на Новый год можно подарить:

ароматный чай, необычные сладости;

внешний жесткий диск или флешку;

аксессуары для телефона (штатив, стабилизатор, объектив, чехол);

электронную книгу;

ароматические свечи;

предметы интерьера или полезные товары для дома;

необычные украшения на елку;

ночник, если ваш друг не любит полную темноту;

термос, термокружку или многоразовую складывающуюся кружку для любителей горячих напитков навынос;

ланчбокс, бутылку для воды;

мыло ручной работы;

рамки для фотографий;

виниловые пластинки для истинных меломанов;

портативную колонку;

настольные игры для совместного времяпрепровождения;

экшн-камеру для любителей активного отдыха;

магнитную доску на холодильник, скретч-карту путешествий;

стильный ежедневник.





Если вы или ваши близкие суеверные, то при выборе подарка на Новый год есть несколько простых правил.

Не стоит дарить острые предметы! Существует предание, что если подарить острый предмет, то он принесет неудачу и негативную энергетику в дом человека. Если вы дарите часы или зеркало, попросите у близкого человека дать вам взамен мелкую денежную монетку. Таким образом, он якобы покупает у вас вещь, а не принимает ее в дар. При упаковке подарка вложите в кошелек или посуду монетку, иначе подарок будет сулить безденежье.





Резюмируем! Самое главное – при выборе подарка на Новый год всегда стоит учитывать хобби и увлечения человека, которого вы хотите поздравить. Например, если он увлекается мотоспортом, его порадуют аксессуары для мотоцикла и мотоэкипировка. Если ваша подруга или дочь увлекаются творчеством, приятным подарком станет фототехника или аксессуары к ней. Любителям кулинарного искусства по душе придутся кухонная утварь или книга для записи рецептов ручной работы. Фанатам путешествий понравится походный набор или дорожный органайзер для мелочей. Просто постарайтесь больше узнать об увлечениях близкого человека, и мы уверены – вы сможете сделать самый лучший подарок!





Фото: pinterest.com , way2day.com









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