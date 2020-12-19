Источник материала: Хартия'97

Названа простая диета, понижающая артериальное давление 19.12.2020, 13:21

Достаточно добавить в рацион несколько продуктов.

Обычно продукт оценивается с точки зрения содержания в нем витаминов и минералов. Однако существует группа веществ, которые менее известны, но очень важны для нас как антиоксиданты или регуляторы ферментов. Это флавоноиды, и их можно получить только из растительной пищи: ягод, фруктов, овощей, трав, пишет cursorinfo.co.il .

Флавоноиды – летучие вещества из чая, ягод и яблок – благоприятно действуют на здоровье сердца и сосудов, сообщили британские медики. Эти вещества могут стабильно понизить артериальное давление на 2–4 мм рт. ст.

«Мы получили первые свидетельства того, что флавоноиды, которые есть в чае и некоторых фруктах, действительно влияют на артериальное давление», – отмечается в исследовании.

Учёные неоднократно говорили, что многие диеты, в которые входят большое количество фруктов и овощей, хорошо влияют на артериальное давление. Такие же закономерности эксперты открыли среди любителей чая и других напитков, в которых содержится большое количество флавоноидов. Они отличаются мощными антиоксидантными и антиаллергенными свойствами.

Таким образом, включая в свой рацион богатые флавоноидами продукты (яблоки, ягоды) и напитки (чай), можно откорректировать давление и укрепить сосуды.

Эксперты ВОЗ предполагают, что значительная часть инсультов связана с высоким давлением. В теории это позволяет их предотвращать, корректируя пищевые привычки людей из группы риска.

Есть исследования, показывающие, что, например, гречка, благодаря высокой концентрации флавоноидов, снижает риск развития рака. Если включить гречку в свой рацион, это поспособствует похудению, поскольку она крупа обеспечивает организм белками, и чувство голода возникает не так быстро. Кроме того, эта каша без соли и сахара отлично подходит для разгрузочных дней.

Ранее мы сообщали о том, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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