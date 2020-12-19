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Сильная дата

19.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сильная дата

  • 19.12.2020, 13:14
Сильная дата

Ветеранам протестного движения и молодежи важно помнить те события.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, посвященное событиям «Плошчы-2010»:

— Друзья, сегодня по-настоящему сильная дата.

19 декабря исполняется 10 лет «Плошчы-2010».

Кто-то забыл, а кто-то и вовсе не знает про события десятилетней давности.

В тот вечер, десятки тысяч минчан вышли в центр столицы, протестуя против фальсификации президентских выборов.

Ветеранам протестного движения и молодежи - важно помнить те события, о которых будут писать в книгах по истории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Ветеранам протестного движения и молодежи важно помнить те события.
 
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