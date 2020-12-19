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Драма на болоте

19.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Драма на болоте

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  • Леонид Гозман, «Эхо Москвы»
  • 19.12.2020, 12:26
  • 5,068
Драма на болоте
Леонид Гозман
Фото: facebook.com/civilforum

А чего, собственно, он так разволновался?

Пресс-конференция была жутко скучной — мухи дохли. Скучнее всех было самому Путину — не подремлешь, слова надо говорить. И вообще, надоели вы все.

Мудрые стратеги в Кремле разрешили задать вопрос о Навальном. Понимали, что иначе главной новостью будет отсутствие этого вопроса. Владимир Владимирович отвечал строго по методичке — ЦРУ, шпион, а мы, мол, на страже. Но самоконтроль уже не тот, и из манекена на сцене вдруг попер живой человек. Да еще какой живой!

«Кому, мол, он нужен, хотели бы убить — убили бы!» Лицо его исказилось, нервное хихиканье лучше любого чистосердечного демонстрировало силу переживаний. А чего, собственно, он так разволновался?

А того, что да, хотели, но не смогли. И все, весь мир теперь это знает.

Не про преступление — бог с ним, с преступлением, не первое оно и не последнее — а вновь, как в Солсбери, про дурь и слабость, про некомпетентность и раздолбайство. А это удар не только по престижу органов — это удар лично по нему, ибо тайное могущество, возможность сделать с кем угодно, что угодно — основа самоуважения и его, и его друзей/сослуживцев.

Засекреченность органов долгое время позволяла сохранять легенду об этаких Штирлицах (может и псевдоним «Тихонова» у его дочери оттуда?). А оказалось, что они по всему — гаражные алкоголики, да еще и тайны-то никакой нет, все их действия, как на ладони. И вот блажат они, что ЦРУ, мол — все не так обидно, как просто журналисты, купившие базы за несколько сот долларов.

И уволить он их не может — расскажут все. А для окончательного решения по всем восьмерым где исполнителей взять? Да и другие перепугаются и разбегутся. Ну, набьет, может морду двум-трем генералам — облегчение, конечно, но осадок останется. И дистантно не набьешь, значит, надо их предварительно две недели в карантине держать, как журналистов кремлевского пула. А кулаки-то чешутся сейчас. Проклятая пандемия! А тут еще Нарышкин со своим азербайджанцем!

Как жить пианисту, если видно всем, что он не может сыграть гамму? Шоферу, если прямо на публике забыл он, как заводиться автомобиль? Чекисту, если не может он убить, кого хочет, если вместо инфернальных злодеев, вместо элегантных Джеймсов Бондов его войско состоит из совсем убогих, похожих на грузчиков из советского винного магазина?

Посочувствуйте ему!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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Теги: Новости
 
 
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