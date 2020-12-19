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«А может, пора уже сходить в центр, как в старые добрые?»

19.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«А может, пора уже сходить в центр, как в старые добрые?»

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  • 19.12.2020, 12:23
  • 2,734
«А может, пора уже сходить в центр, как в старые добрые?»
Фото: ТАСС

Белорусы обсуждают тактику протестов.

Телеграм-канал "Баста!" спросил у своих читателей, какие маршруты для воскресных маршей наиболее эффективны? Какими должны быть марши? Вот такие ответы нам прислали:

"По поводу маршей: тактики нужно иногда менять, чередовать. В пользу этого довода могу привести количество людей на первом и втором районном марше и на последнем.

Также я считаю, что 20 декабря (марш народного трибунала) не должен проходить на районах. Думаю, стоит вернуться к изначальной (август) тактике: сбор на районах и движение в центр, ну или хотя бы на местные площади, площади перед Исполкомами, комитетами и так далее".

"Протестам нужно прогрессировать и реагировать на ситуацию. Марши в центре оккупанты научились блокировать и реальной картинки не получается. Районные работают, но реальной картинки не получается тоже. Единственное, что пришло в голову неделю назад-это отобрать у оккупантов их символику и сделать протестной, но люди, которые прошли через пытки и сутки, никогда не станут под закат над болотом".

"Дворовые марши - прекрасны! Но стоит объединиться в одну колонну, как это было раньше, собраться дворами и объединяться".

"А может уже пора сходить в центр, как в старые добрые?".

"Обязательны марши, проходящие через главные ЖД и автовокзалы каждого населенного пункта".

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Белорусы обсуждают тактику протестов.
 
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