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Минспорта Беларуси надеется на снятие ограничений с россиийских спортсменов

19.12.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.



В ведомстве отмечают, что выступают за честный и чистый спорт и подчеркивают, что в первую очередь от таких решений страдают спортсмены, посвятившие спорту жизнь, пишет REFORM.by.

«Понимаем, что решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну. Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и  с течением времени только его Величество Спорт станет  главным действующим игроком на международной арене», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минспорта.

Напомним, Россия подверглась санкциям из-за  скандала вокруг Московской антидопинговой лаборатории и манипуляциями с базой данных. Вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение, согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Российским чиновникам запрещается присутствовать на соревнованиях в качестве официальных лиц, если их не пригласят главы или премьер-министры государств, принимающих турнир. Кроме этого, Россия на два года лишается права проводить и подавать заявки на проведение Олимпиад и и чемпионатов мира.
 
 
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Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, согласно которому российские спортсмены...
 
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