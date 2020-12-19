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Разное
Боты, тролли или неравнодушные? Кто оставляет гневные комментарии
19.12.2020 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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решил выяснить, откуда ноги растут у оскорбительных высказываний под статьями и постами.
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Боты, тролли или неравнодушные? Кто оставляет гневные комментарии
Проект Media IQ решил выяснить, откуда ноги растут у оскорбительных высказываний под статьями и постами.
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