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В Барановичах водитель скорой получил 2 года «домашней химии» за аварию, в которой пострадал пациент
Источник материала: Tut.by
18 декабря в Барановичах вынесли приговор водителю скорой, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба
ДТП произошло 7 сентября. Скорая везла пациента в больницу. На перекресток улиц Притыцкого и Чернышевского водитель выехал со второстепенной дороги и не пропустил BMW, который двигался по главной. От удара скорая опрокинулась, пациент получил тяжкие телесные повреждения.
51-летнего пострадавшего увезли в больницу. У него были перелом и вывих левого плеча, скальпированная рана лобной области, перелом левого бедра.
Суд признал водителя скорой виновным и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили прав на 5 лет и обязали выплатить потерпевшему 8 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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В Барановичах водитель скорой получил 2 года «домашней химии» за аварию, в которой пострадал пациент
Ему также запретили 5 лет садиться за руль.
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