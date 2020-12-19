В Барановичах водитель скорой получил 2 года «домашней химии» за аварию, в которой пострадал пациент

Источник материала: Tut.by

18 декабря в Барановичах вынесли приговор водителю скорой, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



Фото: МЧС

ДТП произошло 7 сентября. Скорая везла пациента в больницу. На перекресток улиц Притыцкого и Чернышевского водитель выехал со второстепенной дороги и не пропустил BMW, который двигался по главной. От удара скорая опрокинулась, пациент получил тяжкие телесные повреждения.

51-летнего пострадавшего увезли в больницу. У него были перелом и вывих левого плеча, скальпированная рана лобной области, перелом левого бедра.

Суд признал водителя скорой виновным и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили прав на 5 лет и обязали выплатить потерпевшему 8 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.