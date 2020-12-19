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Левченко, отсидевшая 15 суток, и Недосеков, подписавший провластное письмо, общаются в прямом эфире
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 13.30
Прямой эфир начался. Его можно посмотреть в
Напомним, история началась с того, что Максим Недосеков высказался в эфире «Беларусь 1» о спортсменах, которые подписали августовское письмо спортсменов:
— Я знаю легкоатлетов, которые подписали письмо за новые выборы, но продолжают выступать на коммерческих турнирах под белорусским флагом. Если ты подписал это письмо, то иди до конца, — сказал Недосеков.
После этого к нему обратилась Елена Левченко, которая подписала это письмо и провела 15 суток на Окрестина за участие в мирной акции протеста:
Недосеков
В начале беседы завязался такой диалог.
— Что ты думаешь о том, что выборы были сфальсифицированы? — спросила Левченко.
— Мне кажется, что выборы прошли правильно. Это сугубо мое мнение. Я и раньше говорил, что я поддерживаю президента Лукашенко, — ответил Недосеков.
— А насилие ты тоже поддерживаешь?
— Насилие, мне кажется, никакой человек не поддерживает.
— Но насилие — это следствие. А причина какая?
— Это к людям, которые разбираются. Почему сразу, если я поддерживаю Лукашенко, то я поддерживаю насилие? Мне 22 года, я не политик, но я просто рассуждаю. В большинстве стран, когда происходят проблемы с властью, происходит что-то подобное: садят людей, политзаключенных. Такое было не только в нашей стране, а в большинстве стран.
— Да, в странах, где диктаторский режим, нет свободы слова и нет демократии, — парировала баскетболистка.
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Сегодня в 13.30 в прямом эфире состоится разговор белорусского легкоатлета Максима Недосекова и топ-баскетболистки Елены Левченко.
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