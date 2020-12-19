Левченко, отсидевшая 15 суток, и Недосеков, подписавший провластное письмо, общаются в прямом эфире

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 13.30 в прямом эфире состоится разговор белорусского легкоатлета Максима Недосекова, подписавшего письмо провластных спортсменов, и баскетболистки Елены Левченко, выступающей за новые выборы и против насилия и фальсификаций.





Прямой эфир начался. Его можно посмотреть в инстаграме Елены Левченко .

Напомним, история началась с того, что Максим Недосеков высказался в эфире «Беларусь 1» о спортсменах, которые подписали августовское письмо спортсменов:

— Я знаю легкоатлетов, которые подписали письмо за новые выборы, но продолжают выступать на коммерческих турнирах под белорусским флагом. Если ты подписал это письмо, то иди до конца, — сказал Недосеков.

После этого к нему обратилась Елена Левченко, которая подписала это письмо и провела 15 суток на Окрестина за участие в мирной акции протеста:

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— Посмотрела ваше интервью, где вы говорите про свободное письмо спортсменов. Не согласна, как вы трактуете наше письмо. Говорите про разделение и много других вещей, которые хотела бы обсудить. Предлагаю пообщаться в прямом эфире в инстаграме в любое удобное для вас время, чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов. Считаю, так будет правильно и честно. Спорт един, и в нем нет разделений. Ведь так? Жду вашего ответа.

Недосеков согласился пообщаться, отметив, что «это будет самым правильным выбором».⠀

В начале беседы завязался такой диалог.

— Что ты думаешь о том, что выборы были сфальсифицированы? — спросила Левченко.

— Мне кажется, что выборы прошли правильно. Это сугубо мое мнение. Я и раньше говорил, что я поддерживаю президента Лукашенко, — ответил Недосеков.

— А насилие ты тоже поддерживаешь?

— Насилие, мне кажется, никакой человек не поддерживает.

— Но насилие — это следствие. А причина какая?

— Это к людям, которые разбираются. Почему сразу, если я поддерживаю Лукашенко, то я поддерживаю насилие? Мне 22 года, я не политик, но я просто рассуждаю. В большинстве стран, когда происходят проблемы с властью, происходит что-то подобное: садят людей, политзаключенных. Такое было не только в нашей стране, а в большинстве стран.

— Да, в странах, где диктаторский режим, нет свободы слова и нет демократии, — парировала баскетболистка.