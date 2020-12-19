|
Память сердца: студотрядовцы Беларуси посетили мемориал «Тростенец»
19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси помянули узников лагеря «Тростенец». К мемориальному комплексу на окраине Минска пришли представители студенческих отрядов. Активисты зажгли лампады и почтили память жертв нацистов минутой молчания, передает телеканал «МИР 24».
«Важно сохранять память именно в таких эмоциях, чтобы прочувствовать энергетику, и понимать, какие страшные вещи здесь происходили, и важно помнить вот так, на таких вещах, а не в соцсетях и даже не в книгах. Так более действенно, мне кажется», – отметила командир сельскохозяйственного отряда «Поречанка» Виталия Селивончик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лагерь «Малый Тростенец» стал крупнейшим на территории Советского Союза. С мая 42-го по октябрь 43-го года гитлеровцы замучили в нем 150 тысяч человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)