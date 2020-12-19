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Память сердца: студотрядовцы Беларуси посетили мемориал «Тростенец»

19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси помянули узников лагеря «Тростенец». К мемориальному комплексу на окраине Минска пришли представители студенческих отрядов. Активисты зажгли лампады и почтили память жертв нацистов минутой молчания, передает телеканал «МИР 24».

«Очень важно помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого. Все войны были из-за ненависти, а нас участь любить и ценить друг друга», – рассказал комиссар проекта «Всебелорусская молодежная стройка» Никита Савкин.

«Важно сохранять память именно в таких эмоциях, чтобы прочувствовать энергетику, и понимать, какие страшные вещи здесь происходили, и важно помнить вот так, на таких вещах, а не в соцсетях и даже не в книгах. Так более действенно, мне кажется», – отметила командир сельскохозяйственного отряда «Поречанка» Виталия Селивончик.

Лагерь «Малый Тростенец» стал крупнейшим на территории Советского Союза. С мая 42-го по октябрь 43-го года гитлеровцы замучили в нем 150 тысяч человек. Патриотический проект «Память сердца» стартовал неделю назад в Гродненской области.



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Теги: Минск
 
 
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Лагерь «Малый Тростенец» стал крупнейшим на территории Советского Союза. С мая 42-го по октябрь 43-го года гитлеровцы замучили в нем 150 тысяч человек.
 
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