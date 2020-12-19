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Парни узнали себя на жутком видео из Фрунзенского РУВД
Источник материала: Партизан
Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео, в котором, как сообщается, запечатлено происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. Журналисты
Один из героев видео узнал себя на моменте 5 минут 19 секунд. Там избитый парень в красной рубашке рассказывает, что у него при себе была подзорная труба, паспорт (что было еще, плохо слышно. — Прим. ). Он говорит на видео, что его задержали возле заправки. На вопрос о том, зачем ему с собой подзорная труба, он отвечает, чтобы наблюдать, что интересно посмотреть митинг. Молодого человека зовут Виталий Ивин. Он говорит, что все, что на видео, — правда.
Виталий Ивин. Скриншот с видео BYPOL
— Вот что на картинках, на видео, это и было: все валяются, бьют и не разрешают голову поднимать. Это, наверное, единственный раз, когда мы голову подымали (когда опрашивали. — Прим.), а так на коленях, лежали и били.
Он рассказывает, что его и еще троих друзей задержали на заправке 11 августа, ни на каком митинге они не были.
— Это заправка около кольцевой дороги в районе Уручья. Просто общались с друзьями за заправкой, приехали три машины, и нас начали бить, загребли и завезли во Фрунзенское РУВД.
— А что у вас был с собой за бинокль?
— Подзорная труба.
— Зачем она вам?
— Не знаю, так, смотреть, наблюдать, у меня все спрашивают, зачем мне была подзорная труба, но я просто взял ее у младшего брата.
Он рассказывает, что утром 12 августа из РУВД их отвезли на Окрестина, там же у него был и суд. По ч. 1 ст. 23.34 КоАП ему дали 15 суток ареста. Правда, после суда Виталия забрала скорая в 5-ю клиническую больницу. Молодой человек прислал в редакцию справку, которую ему выдали в больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, гематомы головы, грудной клетки, лучезапястных суставов, обширные гематомы ягодиц и бедер.
— Я потом ездил в суд взять копию постановления и подать апелляцию. Мы нашли видеозаписи с заправки, где видно, что они приехали и нас начали бить. В итоге благодаря видео «сутки» аннулировали.
Городской суд отменил решение суда Фрунзенcкого района от 12 августа, а дело направили в тот же суд другому судье. В начале ноября дело было прекращено «в связи с истечением сроков наложения административного взыскания» (копии документов имеются в редакции).
На видео BYPOL себя узнал и Михаил Селиванчик — он самый первый, лежит на полу лицом вниз, без одной кроссовки на оге. На видео он объясняет силовикам, что шлем и остальные вещи, которые достали из рюкзака, не его. А у него, действительно, в машине есть каскетка и белая каска, но он работает в строительной компании и это его профессиональная экипировка.
Михаил Селиванчик. Скриншот с видео BYPOL
Михаил — друг нашего предыдущего собеседника Виталия, их задержали вместе на заправке. С ними было задержано еще двое их друзей.
— Мы на заправке стояли, разговаривали, пили кофе, думали минут через 10 уезжать. Внезапно подъехали сотрудники ГАИ и начали нас задерживать. Мне сказали: «Руки за спину, телефон на землю!» А троих моих друзей сначала кинули на землю, затем одного из них бросили в багажник машины, а двоих — за моей машиной избивали. Через какое-то время к нам подъехал бус с силовиками, и нас в него загрузили, в нем повезли в РУВД. Загружали и выгружали из буса с избиениями. В РУВД в фойе избили дубинками, а затем отвели в спортивный зал, который на видео, поставили к стенке. По ходу, мы там были одними из первых, кого в тот день привезли, потому что на тот момент там было еще достаточно пусто.
Михаил говорит, что потом его отвели в комнату, которая фигурирует на видео.
— Привели, бросили на пол, начали избивать ногами, затем перевернули на бок и стали спрашивать, что за вещи. Рюкзак был мой, но все вещи были не мои. Шлем на видео был не мой. То, что я про забор на видео говорю, это правда. Я летом делал забор и как раз красил его в респираторе, это я не выдумывал на ходу. У меня в машине была строительная каска и строительная каскетка.
Михаил рассказывает, что одного из них (четверых, кого задержали на заправке) забрали в больницу прямо из РУВД. Ему стало тяжело дышать, потому что была операция на легких. А их втроем 12 августа отвезли на Окрестина.
— Часа четыре мы пробыли на коленях лбом в землю, потом нас повели на суды. Виталика осудили, а я отлучился в туалет — в итоге пропустил, как меня вызывали на суд. Потом Виталика забрала скорая, потому что ему стало плохо. А нас с еще одним другом оставили на Окрестина. До темноты мы лежали на земле, потом нас повели в прогулочную комнату, где мы пробыли несколько часов. Там было много людей, но хоть как-то можно было лечь. Затем нас снова перевели во вторую прогулочную — там было около 90 человек. 13 августа, уже начинало темнеть, пришел какой-то человек и сказал, что, возможно, нас скоро всех отпустят. Нас перевели в камеры, в нашей на шесть коек было 25 человек. В 5 утра нас всех выпустили.
В конце сентября Михаилу, по его словам, пришла повестка в суд Фрунзенского района, был суд по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. На суде Михаил предоставил видео с заправки, в итоге, рассказывает, его дело отправили на доработку. В ноябре ему пришло постановление, что дело прекращено в связи с истечением срока давности.
Михаил прислал в редакцию справку от 14 августа из медицинского центра «Форестмед». В ней указано, что на тот момент у него под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также точно есть множественные кровоподтеки, ссадины лица, туловища, ног и ягодиц.
Третий наш собеседник прислал в редакцию фотографии документов:
предупреждение о недопустимости нарушения закона от 13 августа, заявление на имя начальника УВД Фрунзенского района Минска с просьбой провести проверку по факту причинения телесных повреждений от 15 августа, объяснение, данное во Фрунзенском РУВД 15 августа, два консультативных заключения из медицинского центра «ЛОДЭ», где зафиксировали множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы от 16 августа, ответ о приостановлении проверки о противоправных действиях в отношении него из Центрального аппарата СК от 10 ноября.
Молодой человек попросил не называть в материале его имя и фамилию. Это 27-летний минчанин, он работает сушефом в заведении общепита.
Во Фрунзенское РУВД он попал не 12 августа, а 11-го поздно вечером, и на видео, по его словам, он стоит у стены на коленях с руками за спиной в спортивном зале. На видео BYPOL он себя узнал на моменте по времени в 4 минуты 50 секунд. То, что происходит в тот момент, по словам парня, происходило примерно в 23 часа 11 августа. Он узнал себя по одежде, визуальным приметам. Он полагает, что это видео сделали, смонтировав несколько видео в одно.
— Примерно в 21−22 часа вечера я встретил свою девушку у станции метро «Спортивная», и мы сели в обычный рейсовый автобус. Отъехали от остановки, дорогу перекрыли бусы с силовиками, они попросили водителя открыть дверь и из автобуса забрали меня и еще одного молодого человека. Нас отвезли в РУВД, там мы были в спортзале, который фигурирует на видео, там нас и избивали. Били дубинкой, шокером, ногами, руками. Нас из спортзала выводили в какое-то помещение и записывали на камеру. На меня составили два протокола (один по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), второй — ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Я пытался все объяснить, но меня начинали избивать. Под утро нас отвели по камерам в самом РУВД, а затем отправили на Окрестина. Судья приехал прямо на Окрестина, суд длился минуты три, я пытался объяснить, что ничего противоправного не совершал и по протоколу вообще находился не в том месте, меня особо слушать не стали и дали в сумме 30 суток ареста. Затем во внутреннем дворике на Окрестина мы простояли у стены часов 6, вечером меня и других погрузили в бусы и отвезли в ЛТП в Слуцк. Там нас построили, потом отвели помыться, потом в общий барак. На следующий день нас начали отпускать. С чем это связано, я до сих пор не знаю.
Собеседник рассказывает, что пытался обжаловать решение суда по поводу 30 суток, в итоге его все равно признали виновным, но сократили наказание до 3 суток, которые он по сути уже и отсидел.
Напомним, люди на видео BYPOL (а среди них можно заметить несовершеннолетнего и женщин) содержались, вероятно, в спортивном зале. Некоторые из задержанных стоят вдоль стены на коленях лицом в пол, руки связаны стяжкой за спиной, некоторые лежат на полу, руки также за спиной. Женщины стоят лицом к стене, при допросе — на коленях. Человека, который медлит с ответом на вопрос, бьют под дых, потом по почкам.
«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», — звучат угрозы.
«Облизывай палку», — говорят одному из лежащих на полу парней.
Пока идет допрос, видно, как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину, слышны крики. Постоянно фоном на видео слышны удары, крики, мат. Люди напуганы, многие пытаются объяснить, что они не совершали ничего противозаконного, кто-то говорит, что оказался на улице случайно.
Во время допросов людей запугивают, угрожают, что «дети папу долго не увидят». Один из парней на видео сильно избит: у него ссадина в районе переносицы, синяки на лбу, сильно распухшее лицо и губы.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова давать комментарий по поводу видео, которое опубликовала инициатива BYPOL, по телефону не стала, но попросила отправить официальный запрос. В отделе информации Генпрокуратуры комментарий не дали, сославшись на то, что
Сегодня стало известно, что по поручению министра внутренних дел по факту появившегося видео проводится проверка. Впрочем, еще ни одного силовика не привлекли к ответственности не только за издевательства над людьми, но даже за убийства. Даже дел не возбудили.
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Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео, в котором, как сообщается, запечатлено происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. Журналисты TUT.BY нашли трех...
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