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В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки

19.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В некоторых столичных микрорайонах не стали дожидаться воскресных маршей.

14.05. Марш в Зеленом луге.

14.00. Совместный марш провели сегодня 9-й километр и Колодищи.

В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки

Жители Прилук вышли на прогулку.

13.50. Шествие в Боровлянах.

Антоновская — Захарова — Пулихова вышли на прогулку.

В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки

13.40. Жители Малиновки и Юго-Запада провели локальный субботний марш.

В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки

Вышли на субботнюю прогулки и жители улицы Богдановича.

13.30. В Серебрянке в субботу прошло шествие.

13.20. В Лебяжьем во двор, где сегодня днем собирались люди, приехали силовики. Но спустя некоторое время ретировались: новогодний праздник продолжился.

В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки

 
 
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В некоторых столичных микрорайонах не стали дожидаться воскресных маршей.
 
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