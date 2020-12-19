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В Минске дворами вышли на субботние протестные прогулки
19.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В некоторых столичных микрорайонах не стали дожидаться воскресных маршей.
14.05. Марш в Зеленом луге.
14.00. Совместный марш провели сегодня 9-й километр и Колодищи.
Жители Прилук вышли на прогулку.
13.50. Шествие в Боровлянах.
Антоновская — Захарова — Пулихова вышли на прогулку.
13.40. Жители Малиновки и Юго-Запада провели локальный субботний марш.
Вышли на субботнюю прогулки и жители улицы Богдановича.
13.30. В Серебрянке в субботу прошло шествие.
13.20. В Лебяжьем во двор, где сегодня днем собирались люди, приехали силовики. Но спустя некоторое время ретировались: новогодний праздник продолжился.
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В некоторых столичных микрорайонах не стали дожидаться воскресных маршей.
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