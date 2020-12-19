Выбираем народные автомобили 2020 года на «Автобарахолке»! Полуфинал

Источник материала: Onliner

Сегодня предпоследняя суббота 2020-го, а значит, пришло время для полуфинала нашего конкурса «Автомобили года». Напомним, мы проводим его в пяти номинациях на «Автобарахолке». Победителями в итоге станут пять конкретных объявлений, которые выберете вы через семь дней. Неделю назад мы определились с моделями в каждой из пяти номинаций. Сегодня вместе с вами выберем поколения этих моделей. Учитывая, что в финал вышла Tesla Model S, она автоматически переходит в финал: электрокар еще не успел сменить поколения. Таким образом, сегодня на суд публике будет выставлено только четыре голосовалки.

Лучший SUV

Мы уже знаем, что лучшие вседорожники, по мнению читателей Onliner, делает компания Toyota. Лучшей моделью ожидаемо стал «крузак»: более 3 тыс. человек оставили свой голос за Land Cruiser. Это на тысячу больше, чем набрал паркетник RAV4, занявший второе место. За Land Cruiser Prado проголосовали чуть более 1,3 тыс. читателей. Замыкают пятерку лидеров Highlander и Sequoia. Меньше всех голосов набрал вседорожник Toyota Fortuner.

Что ж, пора выбрать наиболее удачное, по вашему мнению, поколение Land Cruiser. Мы по-прежнему выбираем только из объявлений на «Автобарахолке» и только из машин, продающихся в Беларуси. Учитывая, что в финал выйдут по пять объявлений в каждой номинации, мы не включали в конкурс старые аварийные Toyota LC, которые продают под восстановление. В конце концов, мы выбираем народный автомобиль — стало быть, массовый. Из популярных Land Cruiser у нас продаются только два поколения: J100 и J200. Toyota редко меняет кузова данного внедорожника, так что эти две генерации затрагивают все LC, выпущенные с 1998 года.

Лучшее поколение Toyota Land Cruiser

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Лучший седан

С серьезным отрывом лучшим производителем седанов, по мнению онлайн-аудитории, стал бренд BMW. Он обошел других премиум-производителей и даже оставил позади народную марку Volkswagen. Лучший седан баварской компании мы выбрали неделю назад — им оказался BMW 5-Series: «пятерке» отдали свой голос 4,5 тыс. читателей. За 7-Series проголосовало 2 тыс. человек. Третье место досталось «тройке» (менее 1 тыс. голосов). Остальные седаны BMW проиграли с огромным отрывом.

В продаже на белорусском рынке можно найти 5-Series буквально любого поколения! Есть даже старушки E12 и E28. Хотя куда более популярными являются E34, E39, «лиса» E60 и более свежие F10 и G30. Кстати, последнее поколение BMW 5-Series недавно обновили, и скоро мы проведем тест-драйв этого спортивного седана бизнес-класса. Ну а пока давайте определимся с лучшим кузовом «пятерки».

Лучшее поколение BMW 5-Series

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или E12 E28 E34 E39 E60 F10 G30 Голосовать

Лучший универсал

В номинации «Лучший универсал года», по мнению аудитории Onliner, в полуфинал вышел Volkswagen Passat. Наивно было бы ожидать здесь другую модель. Вообще, у Volkswagen не так уж много классических универсалов: Polo, Golf да любимый всеми Passat. Golf набрал более чем в 10 раз меньше голосов, чем Passat. А за Polo вообще проголосовало только 140 человек. Наверное, это были владельцы калужского Polo Sedan, который и не выпускался с пятидверным кузовом.

В Беларуси встречаются универсалы Volkswagen Passat любого поколения. Но в объявлениях на «Автобарахолке» почти нереально найти модель B1. Таким образом, мы исключили ее из конкурса, оставив самым старым Passat B2. После «крокодила» выпускался Passat B3. Конечно, он вряд ли победит в народном голосовании. Хотя… Какой универсал Passat вы считаете наиболее удачным за все время существования данной модели?

Лучшее поколение Volkswagen Passat

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Лучший хетчбэк

Народное голосование определило, что лучшими хетчбэками на нашем рынке являются Volkswagen. Неделю назад мы с вами выбрали лучшую модель с данным кузовом. Ей оказался Volkswagen Golf. Он набрал более чем в шесть раз больше голосов, чем занявший второе место стиляга Scirocco. Кстати, третье место досталось Passat. В поколении B2 эта модель имела кузов хетчбэк. Далее следуют Polo и Beetle.

C «гольфом» все просто. На нашем рынке представлено семь поколений данного хетчбэка. Уже давно официальные дилеры Volkswagen не продают Golf в Беларуси, поэтому поколение VIII лучше даже не ждать. Зато седьмых Golf хватает. Давайте выбирать лучшее поколение.

Лучшее поколение Volkswagen Golf

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Лучший электрокар

Как мы уже писали, в финал выходит Tesla Model S. Данный лифтбэк пока еще поколения не менял, поэтому через неделю мы просто выберем пять верхних объявлений (без учета премиальных) о продаже данного электрокара и определимся с победителем данной номинации.