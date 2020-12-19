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Макей и Лебедев обсудили цели и задачи председательства Беларуси в СНГ в 2021 году

19.12.2020 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 декабря в развитие принятых на прошедшем Совете глав государств СНГ решений, состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимир Макея с исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Макей и Лебедев обсудили цели и задачи председательства Беларуси в СНГ в 2021 году
Фото: МИД РБ

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны уделили особое внимание целям и задачам председательства Беларуси в СНГ в 2021 году, обсудили график перспективных разноуровневых контактов и мероприятий в рамках организации.

Макей проинформировал собеседника о проделанной Беларусью работе по подготовке к предстоящему председательству, в том числе о разработанных проектах концепции белорусского председательства и плана мероприятий по ее реализации. Министр отметил, что особый акцент планируется сделать на сопряжении интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, реализации проектов в наукоемких отраслях.

Собеседники условились включить ряд перспективных предложений, прозвучавших на видеоконференции Совета глав государств СНГ, в будущие документы белорусского председательства.

В заседании, которое прошло 18 декабря в формате видеоконференции, приняли участие главы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Юбилейный саммит СНГ пройдет 15 октября 2021 года в Минске или Беловежской пуще.

 
Теги: Минск
 
 
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19 декабря в развитие принятых на прошедшем Совете глав государств СНГ решений, состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимир Макея с...
 
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