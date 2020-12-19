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Пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Борисове
Источник материала: Навiны
В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе УАЗ насмерть сбил 62-летнюю женщину.
По сообщению пресс-службы МВД, инцидент произошел вечером 18 декабря на улице Демина. По предварительной информации, 22-летний водитель УАЗа наехал на 62-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.
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В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе УАЗ насмерть сбил 62-летнюю женщину.
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