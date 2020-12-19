﻿ Пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Борисове. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Борисове

19.12.2020 14:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе УАЗ насмерть сбил 62-летнюю женщину.

Пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Борисове

По сообщению пресс-службы МВД, инцидент произошел вечером 18 декабря на улице Демина. По предварительной информации, 22-летний водитель УАЗа наехал на 62-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе УАЗ насмерть сбил 62-летнюю женщину.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика