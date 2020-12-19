Карпенков о молодых спецназовцах: люди заряжены, мотивированы, преданы власти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Пополнение внутренних войск МВД заряжено, мотивировано, предано своей Родине и власти, заявил командующий внутренними войсками – заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков.

По словам Карпенкова, переход от призывника к защитнику отечества (во время принятия присяги) "очень волнительный для молодых спецназовцев", тем не менее они заряжены на выполнение задач. Он подчеркнул, что самое главное – боевой настрой у каждого молодого солдата.

"Пополнение очень хорошее: парни рослые, крепкие, подготовленные. Из них 20% имеют высшее образование, 30% - специально-техническое, остальные закончили школу", - сказал Карпенков.

Он отметил, что 88% личного состава войсковой части №3214 горды и счастливы, служить в прославленной бригаде специального назначения.

Всего же из 1600 человек нового пополнения внутренних войск 90% положительно воспринимают службу.

Армия рабочих и крестьян

"Из райцентров призывались порядка 30%, городов - 35%, а вот из сельской местности - около 20%, поэтому утверждение, что спецназ – это армия рабочих и крестьян – не верное, здесь находится весь срез нашего общества", - сказал Карпенков.

Отвечая на вопрос журналистов, приходится ли солдатам испытывать давление со стороны общества из-за сложившей общественно-политической обстановки, командующий ответил, что слова, которые где-то там звучат, сильно преувеличены.

"Сегодня приняли присягу более 1600 военнослужащих, ни один из них не отказался служить во внутренних войсках. Когда эти мальчишки только пришли, я ходил по казармам и общался с ними. Давления никакого нет. Люди заряжены, мотивированы, преданы своей Родине и власти", - подчеркнул он.

Карпенков добавил, что пополнению еще предстоит набраться опыта, отработать свои действия до автоматизма, чтобы в голове были только мысли, "как защитить товарища и командира".

"У нас отлаженная боевая подготовка, но надо еще поднаростить, это показал уходящий год. Упор сделаем на задержание особо опасных преступников, которые оказывают сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Примерно в этом направлении и поработаем". – констатировал командующий.