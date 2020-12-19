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Боровляны вышли на шествие с национальной символикой
Источник материала: Хартия'97
Боровляны вышли на шествие с национальной символикой
Протестные марши сегодня проходят по всему Минску и в окрестностях столицы.
Жители Минска и окрестностей белорусской столицы вышли сегодня на субботние марши.
Шествие с национальной символикой проходит в Боровлянах, сообщает телеграм-канал
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Протестные марши сегодня проходят по всему Минску и в окрестностях столицы.
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