Источник материала: Хартия'97

По всему Минску проходят марши протеста (Онлайн) 19.12.2020, 14:11

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Жители столицы устроили «генеральную репетицию» перед воскресеньем.

Сегодня по всему Минску проходят марши протеста.

Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию субботних маршей.

14.19 Прилуки маршируют сегодня со всем народом!

14.17 Субботний марш в одном из районов Минска: потрясающее видео!

14.16 Еще одно видео шествия с революционной символикой в Боровлянах.

14.15 Зеленый Луг тоже марширует в протестную субботу.

14.15 Похоже, минчане не собираются ждать воскресенья!

14.14 Соседи на Захарова-Пулихова сегодня тоже гуляют вместе.

14.12 В Боровлянах и на Богдановича люди тоже вышли.

13.59 Серебрянка тоже вышла на протестный марш!

13.28 Огромная колонна марширует в минском районе Юго-Запад.

11.59 Жители Колодищей вышли на субботний марш.

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