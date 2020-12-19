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«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»

19.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»

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  • 19.12.2020, 13:38
  • 2,979
«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»

Как жители Борисова хранят деньги.

Белорусы забирают деньги из банков. С начала года общая сумма вкладов физлиц в рублях, по данным Нацбанка, сократилась на 596,4 миллиона рублей, в валюте — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов.

Сайт ex-press.by спросил у борисовчан на улице, где и в какой валюте они хранят сбережения.

Выяснилось, что деньги борисовчане хранят и дома, и в банке, и в кармане.

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