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«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»
Источник материала: Хартия'97
«Я доллары прячу, а он белорусскими в магазине платит»
Как жители Борисова хранят деньги.
Белорусы забирают деньги из банков. С начала года общая сумма вкладов физлиц в рублях, по данным Нацбанка, сократилась на 596,4 миллиона рублей, в валюте — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов.
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Выяснилось, что деньги борисовчане хранят и дома, и в банке, и в кармане.
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Как жители Борисова хранят деньги.
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