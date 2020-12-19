Источник материала: Хартия'97

Forbes: Гиперзвуковые ударные силы РФ — в основном показуха 8 19.12.2020, 13:34

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Иллюстрационное фото

В программе гиперзвукового перевооружения российских ВВС больше хвастовства, чем реальности.

Кремль объявил о намерении оснастить второй полк ВВС перехватчиками МиГ-31К, первыми и единственными истребителями, способными нести российские ракеты «Кинжал», пишет издание Forbes (перевод — inosmi.ru ).

На бумаге этот шаг представляет собой удвоение гиперзвуковых ударных средств российских ВВС — примерно с 10 до 20.

На самом деле вполне возможно, что МиГ-31К и их очень быстрые ракеты в основном являются показухой. Пока что, похоже, в программе гиперзвукового перевооружения российских ВВС больше хвастовства, чем реальности. «Все данные, которые я получаю в этом отношении, это не та информация», — сказал Том Купер (Tom Cooper), автор и независимый авиационный эксперт.

Купер сказал, что слышал жалобы от российских источников, близких к исследовательским работам по проекту «Кинжал». «По сути, это шоу-проект для демонстрации „передового российского вооружения"», — сказал Купер.

Но два полка, которые должны получить МиГ-31К и «Кинжалы», на самом деле не обучаются специальной тактике применения сверхскоростной ракеты, являющейся версией воздушного базирования баллистической ракеты «Искандер» наземного базирования.

27-футовый (8,23 метра) «Кинжал», дальность действия которого достигает 1200 миль (1930 километров), как и многие баллистические ракеты, практически неуязвим для существующих систем противоракетной обороны. Неясно только, сколько «Кинжалов» произвела Россия, но можно с уверенностью сказать, что их количество… невелико. И по этой причине Кремль, вероятно, резервирует ракеты для чрезвычайно важных целей.

«Я думаю, что „Кинжал", вероятно, ориентирован на более серьёзные цели, такие как центры командования и управления, военные базы и, возможно, большие корабли», — сказал Хан Кристенсен (Han Kristensen), специалист по ядерному оружию Федерации американских ученых в Вашингтоне, округ Колумбия.

Но это всего лишь теория — и она бессмысленна, если планировщики российских ВВС еще не написали принципиальные установки по использованию «Кинжалов» в военное время. И при этом командующие войсками не установили процессы определения комплекса целей и поддержки этих целеуказаний с помощью специального сбора разведданных. И при этом полки МиГ-31К не тренируются в стрельбе «Кинжалами» по реальному поражению целей.

Сбор разведданных имеет решающее значение. «Речь идет не только о стрельбе ракетами, — вы должны иметь полную поэтапную атаку», — сказал Том Карако (Tom Karako), аналитик Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) в Вашингтоне, округ Колумбия.

В то время как в прессе указывают, что самолеты наблюдения Ил-20М российских ВВС могли бы потенциально собирать данные о целях для вооруженных «Кинжалом» МиГов, неясно, как вообще смогут винтовые Ил-20 выжить внутри вражеской ПВО. Спутники и другие средства наблюдения и обнаружения могли бы заменить системы воздушного наблюдения, но и у них есть свои ограничения.

Одно дело подвесить баллистическую ракету к МиГу. Другое дело — превратить её в реальный военный потенциал. И еще один существенный момент: его ещё надо масштабно преобразовать.

Даже если предположить, что Россия разрабатывает определенный разведывательный аппарат для поддержки новых полков МиГов-31К, то высокая стоимость гиперзвукового оружия — 12-ракетная бригада «Искандер», как сообщается, продается за 300 миллионов долларов — означает, что ни одна армия, даже российская, вряд ли сможет создать их достаточно много.

Именно по этой причине Брайан Кларк (Bryan Clark), аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне, скептически относится к гиперзвуковому оружию. «Да, есть небольшое количество такого оружия, оно реально дорогое, поэтому вы не сможете поразить им много целей», — сказал Кларк.

Возможно, понимая сложность и дороговизну создания реальной гиперзвуковой ударной силы, Кремль до сих пор в основном использовал «Кинжал» и МиГи лишь в качестве бутафории. МиГи-31К и их гигантские ракеты сыграли заметную роль в Параде Победы в Москве в мае 2018 года.

По словам Купера, скоростные ракеты являются частью «потемкинской деревни» президента России Владимира Путина, состоящей из визуально впечатляющих, но ложных военных сил. «Насколько я могу судить, сейчас нет серьезного планирования по какому-либо их военному применению».

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