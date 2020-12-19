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Лучший футболист Беларуси последних лет, считавшийся символом БАТЭ, перешел в «Шахтер»

19.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лучший футболист Беларуси последних лет, считавшийся символом БАТЭ, перешел в «Шахтер»
Фото: depositphotos.com
35-летний полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич стал футболистом солигорского «Шахтера».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале комментатор Николай Ходасевич.

Игорь Стасевич — уроженец Борисова, один из немногих таких в БАТЭ. Он начинал карьеру в родном клубе, потом полгода поиграл в России и наконец вернулся в Беларусь. Играл за «Гомель» и минское «Динамо», а в 2015 году вернулся за БАТЭ.

За последние пять лет в команде Стасевич превратился в стабильно лучшего футболиста Беларуси. Это звание он получал трижды — в 2015, 2018 и 2019 годах.

В этом году БАТЭ не смогло стать чемпионом и на несколько баллов отстало от «Шахтера». Именно в эту команду и решил перебраться немолодой игрок.
 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом сообщил в своем телеграм-канале комментатор Николай Ходасевич.
 
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