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Начальник облздрава: Витебск вышел на коронавирусное плато

19.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Две недели количество больных COVID-19 в Витебске и некоторых районах области держится на высоком, но стабильном уровне. Об этом сообщил БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий. Таким образом, можно говорить о плато заболеваемости.

«В Витебской области для лечения пациентов задействовано около 20% аппаратов ИВЛ. Кислородных точек занято на порядок больше, но их хватает. В области работают восемь ПЦР-лабораторий, которые в сутки проводят около 3 тыс. исследований», — цитирует медицинского чиновника агентство.

Вместе с тем некоторые медучреждения возвращаются к обычному режиму работы. С 21 декабря — хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера. Прекращается госпитализация пациентов на долечивание в реабилитационный центр «Железняки» областного клинического кардиологического центра.

«С учетом неплохой тенденции на следующей неделе к обычному режиму вернется Бабиничская участковая больница Витебского района. Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию».

В целом же отмечается рост заболеваемости в Витебской области.

 
Теги: Витебск
 
 
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Две недели количество больных COVID-19 в Витебске и некоторых районах области держится на высоком, но стабильном уровне. Об этом сообщил БЕЛТА начальник главного...
 
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