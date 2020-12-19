Начальник облздрава: Витебск вышел на коронавирусное плато

Источник материала: Onliner

Две недели количество больных COVID-19 в Витебске и некоторых районах области держится на высоком, но стабильном уровне. Об этом сообщил БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий. Таким образом, можно говорить о плато заболеваемости.

«В Витебской области для лечения пациентов задействовано около 20% аппаратов ИВЛ. Кислородных точек занято на порядок больше, но их хватает. В области работают восемь ПЦР-лабораторий, которые в сутки проводят около 3 тыс. исследований», — цитирует медицинского чиновника агентство.

Вместе с тем некоторые медучреждения возвращаются к обычному режиму работы. С 21 декабря — хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера. Прекращается госпитализация пациентов на долечивание в реабилитационный центр «Железняки» областного клинического кардиологического центра.

«С учетом неплохой тенденции на следующей неделе к обычному режиму вернется Бабиничская участковая больница Витебского района. Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию».

В целом же отмечается рост заболеваемости в Витебской области.