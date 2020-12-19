Закрывается реалити-шоу «Дом-2», шедшее в эфире 16 лет

Источник материала: Ежедневник

vokrug.tv

Телеканал ТНТ завершает выпуск реалити-шоу «Дом-2», сообщила пресс-служба канала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», — говорится в сообщении. Все подробности будут озвучены в эфире «Дом-2» 23 декабря в 23:00. Двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря в 22:00.

Директор ТНТ Роман Петренко отметил, что для сохранения конкурентоспособности телеканал должен сфокусироваться на том, что он делает «лучше других» – это сериалы и юмор. «Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем «Дом-2», — заявил он.

Реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло в эфир в 2004 году. За 16 лет его участниками стали несколько тысяч людей со всего мира, среди них Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и многие другие. На проекте было сыграно около 30 свадеб, на свет появилось 14 детей, пишет «Ведомости» .