ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закрывается реалити-шоу «Дом-2», шедшее в эфире 16 лет

19.12.2020 15:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

vokrug.tv

Телеканал ТНТ завершает выпуск реалити-шоу «Дом-2», сообщила пресс-служба канала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», — говорится в сообщении. Все подробности будут озвучены в эфире «Дом-2» 23 декабря в 23:00. Двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря в 22:00.

Директор ТНТ Роман Петренко отметил, что для сохранения конкурентоспособности телеканал должен сфокусироваться на том, что он делает «лучше других» – это сериалы и юмор. «Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией  провожаем «Дом-2», — заявил он. 

Реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло в эфир в 2004 году. За 16 лет его участниками стали несколько тысяч людей со всего мира, среди них Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и многие другие. На проекте было сыграно около 30 свадеб, на свет появилось 14 детей, пишет «Ведомости».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ТНТ завершает выпуск реалити-шоу «Дом-2», сообщила пресс-служба канала.
 
Новости дня
Новости разные
 
По всему Минску проходят марши протеста (Онлайн)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика