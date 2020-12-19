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"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

19.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности? Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять и работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика? Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе? 

© CC0 / Pexels / energepic
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Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.

1:05 С какими предубеждениями сталкиваются сами психологи

2:20 "Вы сангвиник": какие психологические классификации не работают

8:15 Есть ли доля правды в соционике?

12:45 Работают ли тесты на профориентацию?

19:00 Можно ли верить тесту Люшера и другим психологическим тестам в интернете

20:15 Как полушария влияют на творчество и логику человека

23:50 Что такое дизайн человека и чем он может быть опасен

25:25 Работают ли в реальной жизни визуализации и аффирмации

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