Витебск вышел на плато: заболеваемость пока высокая, но стабильная

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Витебск и некоторые районы севера Беларуси уже вышли на плато по заболеваемости COVID-19, пишет БелТА со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого.

Это не означает, что уровень заболеваемости снизился, пояснил специалист, однако уже две недели цифры новых заражений стабильны.

Больницы Витебщины возвращаются к обычному режиму работы. Плановую помощь можно будет получить с 21 декабря в хирургическом корпусе областного клинического онкологического диспансера, где прежде оказывали помощь только пациентам с COVID-19.

Реабилитационный центр "Железняки" также прекращает госпитализацию пациентов для "долечивания". В центре проведут обработку и будут проводить реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию.

Бабиничская участковая больница Витебского района по планам вернется к обычному режиму работы на следующей неделе.

"Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию", - отметил Вишневецкий.

За сутки в области проводится около трех тысяч ПЦР-исследований. Ситуация по области пока не так хороша, как в самом Витебске, - уровень заболеваемости продолжает расти. Тяжелые больные из райцентров приезжают в областные медучреждения, больницы Полоцка, Новополоцка и Орши. Обязательный масочный режим в регионе продолжает действовать.