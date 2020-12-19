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Витебск вышел на плато: заболеваемость пока высокая, но стабильная
19.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек - Sputnik. Витебск и некоторые районы севера Беларуси уже вышли на плато по заболеваемости COVID-19, пишет
© Sputnik / Георгий Зимарев
Это не означает, что уровень заболеваемости снизился, пояснил специалист, однако уже две недели цифры новых заражений стабильны.
Больницы Витебщины возвращаются к обычному режиму работы. Плановую помощь можно будет получить с 21 декабря в хирургическом корпусе областного клинического онкологического диспансера, где прежде оказывали помощь только пациентам с COVID-19.
Реабилитационный центр "Железняки" также прекращает госпитализацию пациентов для "долечивания". В центре проведут обработку и будут проводить реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию.
Бабиничская участковая больница Витебского района по планам вернется к обычному режиму работы на следующей неделе.
"Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию", - отметил Вишневецкий.
За сутки в области проводится около трех тысяч ПЦР-исследований. Ситуация по области пока не так хороша, как в самом Витебске, - уровень заболеваемости продолжает расти. Тяжелые больные из райцентров приезжают в областные медучреждения, больницы Полоцка, Новополоцка и Орши. Обязательный масочный режим в регионе продолжает действовать.
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Больницы Витебщины возвращаются к обычному режиму работы: в онкодиспансере можно будет получить плановую хирургическую помощь, а в реабилитационный центр смогут...
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