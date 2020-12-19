ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Витебск вышел на плато: заболеваемость пока высокая, но стабильная

19.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Витебск и некоторые районы севера Беларуси уже вышли на плато по заболеваемости COVID-19, пишет БелТА со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого.

© Sputnik / Георгий Зимарев
Лукашенко о COVID-19: мы уже вторую неделю не прирастаем

Это не означает, что уровень заболеваемости снизился, пояснил специалист, однако уже две недели цифры новых заражений стабильны.

Больницы Витебщины возвращаются к обычному режиму работы. Плановую помощь можно будет получить с 21 декабря в хирургическом корпусе областного клинического онкологического диспансера, где прежде оказывали помощь только пациентам с COVID-19.

Реабилитационный центр "Железняки" также прекращает госпитализацию пациентов для "долечивания". В центре проведут обработку и будут проводить реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию.

Бабиничская участковая больница Витебского района по планам вернется к обычному режиму работы на следующей неделе.

"Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию", - отметил Вишневецкий.

За сутки в области проводится около трех тысяч ПЦР-исследований. Ситуация по области пока не так хороша, как в самом Витебске, - уровень заболеваемости продолжает расти. Тяжелые больные из райцентров приезжают в областные медучреждения, больницы Полоцка, Новополоцка и Орши. Обязательный масочный режим в регионе продолжает действовать.

 

 

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больницы Витебщины возвращаются к обычному режиму работы: в онкодиспансере можно будет получить плановую хирургическую помощь, а в реабилитационный центр смогут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боровляны вышли на шествие с национальной символикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика