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Народные приметы 19 декабря

Традиции и обычаи 19 декабря

Что нельзя делать 19 декабря

Что можно делать 19 декабря

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Зимнего Крепкий мороз в этот день сулит потепление 25 декабря.

Крепкий мороз в этот день сулит потепление 25 декабря.Обильный снегопад предвещает дожди весной.Иней, мороз и солнце на Николая Чудотворца – к богатому урожаю на следующий год.Много снега выпало, значит, весной вырастет густая и высокая трава.Если морозы трещат, лето ожидается чересчур знойное.На Руси эту дату еще называли днем Николая Зимнего. В этот праздник щедро одаривали детей игрушками и вкусными угощениями. Малышам из бедных семей и тем, кто жил без родителей, кроме продуктов давали одежду, обувь, деньги, карандаши, тетрадки и книги.Кроме того, продолжались сватания. Незамужние девушки в молитвах Николаю Чудотворцу просили о суженых.Проводились народные гуляния. Молодые лепили снеговиков, устраивали катания на санях и строили снежные крепости.1. Не рекомендуется грустить и падать духом.2. Есть мясное тоже не следует.3. Нежелательно стирать, делать ремонт, убирать в доме, шить, вязать.4. И топить баню также не стоит.1. Веселиться, петь и танцевать.2. Раздавать деньги нуждающимся.3. Оставлять на видных местах кошельки, а в шкафах – листы с надписью "Нечего надеть": по поверью, святой Николай поможет улучшить материальное состояние.