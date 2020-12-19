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Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Зимнего

19.12.2020 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Зимнего
Фото: pixabay.com
У православных 19 декабря – день Николая Чудотворца. Он был глубоко верующим с детства, в молодости стал проповедником, всю жизнь помогал обездоленным, а также странникам, из-за чего его считали помощником и защитником тех, кто в пути.

Народные приметы 19 декабря


Крепкий мороз в этот день сулит потепление 25 декабря.

Обильный снегопад предвещает дожди весной.

Иней, мороз и солнце на Николая Чудотворца – к богатому урожаю на следующий год.

Много снега выпало, значит, весной вырастет густая и высокая трава.

Если морозы трещат, лето ожидается чересчур знойное.

Традиции и обычаи 19 декабря


На Руси эту дату еще называли днем Николая Зимнего. В этот праздник щедро одаривали детей игрушками и вкусными угощениями. Малышам из бедных семей и тем, кто жил без родителей, кроме продуктов давали одежду, обувь, деньги, карандаши, тетрадки и книги.

Кроме того, продолжались сватания. Незамужние девушки в молитвах Николаю Чудотворцу просили о суженых.

Проводились народные гуляния. Молодые лепили снеговиков, устраивали катания на санях и строили снежные крепости.

Что нельзя делать 19 декабря


1. Не рекомендуется грустить и падать духом.

2. Есть мясное тоже не следует.

3. Нежелательно стирать, делать ремонт, убирать в доме, шить, вязать.

4. И топить баню также не стоит.

Что можно делать 19 декабря


1. Веселиться, петь и танцевать.

2. Раздавать деньги нуждающимся.

3. Оставлять на видных местах кошельки, а в шкафах – листы с надписью "Нечего надеть": по поверью, святой Николай поможет улучшить материальное состояние.
 
 
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Крепкий мороз в этот день сулит потепление 25 декабря.
 
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