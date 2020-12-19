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Виталий Артист в новом клипе прощается с теми, кого не стало в 2020-м

19.12.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий Артист выпустил песню «Созвездие» и клип на нее, в котором прощается с теми, кого не стало в уходящем году. По признанию автора, он сочинил трек на фоне мирного протеста. В ролике можно увидеть лица людей, для которых 2020-й год стал последним: это как погибшие во время протестов, так и публичные личности от Юрия Зиссера до Армена Джигарханяна.

Вот что говорит сам Виталий Артист о новом треке:

— Я сочинил эту песню на фоне мирного протеста, увидев видео с огнями, снятое в музее камней в Уручье. Осознал, что люди моей страны — авторы нового созвездия. 2020 был не простой для всех, и в видео можно увидеть лица, для которых он стал последним. Мы благодарны им за их яркий свет и продолжим светить сами — до нового рассвета.

Певец говорит, что с некоторыми он был знаком, а кого-то видел только на экране.

— Эта музыка и видео — наша память и уважение ушедшим, а также созвездию наших смелых и гордых людей, которое видно из космоса.

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Виталий Артист выпустил песню «Созвездие» и клип на нее. По признанию автора, он сочинил трек на фоне мирного протеста. В ролике можно увидеть лица людей, для...
 
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