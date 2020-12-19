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В Италии на Рождество и Новый год объявлен общенациональный карантин

19.12.2020 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как объявил премьер-министр Джузеппе Конте, с 24 декабря по 6 января вся территория страны будет объявлена «красной зоной» — в эти дни будут введены максимальные ограничения на передвижение между регионами.



«Вся Италия — „красная зона“ с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», — сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых и аптек. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

Праздничные дни рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. Но возможно принять двое гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Премьер также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21.00) и возможно выехать из города постоянного проживания. Однако любое перемещение должно быть оправданным.

«Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений», — пояснил Конте. По его словам, принимая данные меры, правительство руководствовалось соображениями и выводами специалистов, которые предупреждают о риске роста числа заражений.

Ранее правительство уже ввело общий запрет на передвижение между областями с 21 января, а также сохранило комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь. Но согласно предыдущему указу, рестораны могли работать в обеденное время и в день Рождества, и 1 января.

В Италии уже появились шутки про «красное Рождество»: этот цвет — традиционный для главного католического праздника. Его принято проводить в расширенном семейном составе. Многие съезжаются из разных городов на ежегодную семейную встречу.
 
 
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Как объявил премьер-министр Джузеппе Конте, с 24 декабря по 6 января вся территория страны будет объявлена «красной зоной» — в эти дни будут введены максимальные...
 
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