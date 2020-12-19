|
Медики выяснили, какое количество красной икры полезно для здоровья
Источник материала: Хартия'97
Медики выяснили, какое количество красной икры полезно для здоровья
Диетологи назвали нормы для разных групп людей.
По словам диетолога Марины Мaкиша, съеденное количество красной икры не должно превышать 50 граммов за день, пишет
Специалист сообщила в интервью, что людям, страдающим гипертонией, а также болезнями почек, полезным количеством красной икры является одна столовая ложка (за сутки). Если таких проблем со здоровьем нет, можно съесть в течение дня две-три столовые ложки, что составляет примерно 50 граммов продукта. Употреблять больше не рекомендуется.
«В красной икре высокое содержание соли. 100 граммов – это практически 100% той нормы соли, которую лучше не превышать, чтобы не было проблем со здоровьем», - поделилась Макиша.
Говоря о пользе данного продукта для здоровья, диетолог указала на насыщенность красной икры важнейшими витаминами – D, Е, В12. Содержание белка в ней превышает его концентрацию в мясе. Помимо того, красная икра обеспечивает организм минералом селеном, укрепляющим иммунитет и способствующим долголетию.
Также ее употребление улучшает функционирование сердца, печени. Этот эффект объясняется тем, что продукт является очень богатым источником гепатопрротектора холина и полезных противовоспалительных жиров омега-3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетологи назвали нормы для разных групп людей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)