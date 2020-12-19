Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, какое количество красной икры полезно для здоровья 19.12.2020, 15:18

Диетологи назвали нормы для разных групп людей.

По словам диетолога Марины Мaкиша, съеденное количество красной икры не должно превышать 50 граммов за день, пишет healthinfo.ua .

Специалист сообщила в интервью, что людям, страдающим гипертонией, а также болезнями почек, полезным количеством красной икры является одна столовая ложка (за сутки). Если таких проблем со здоровьем нет, можно съесть в течение дня две-три столовые ложки, что составляет примерно 50 граммов продукта. Употреблять больше не рекомендуется.

«В красной икре высокое содержание соли. 100 граммов – это практически 100% той нормы соли, которую лучше не превышать, чтобы не было проблем со здоровьем», - поделилась Макиша.

Говоря о пользе данного продукта для здоровья, диетолог указала на насыщенность красной икры важнейшими витаминами – D, Е, В12. Содержание белка в ней превышает его концентрацию в мясе. Помимо того, красная икра обеспечивает организм минералом селеном, укрепляющим иммунитет и способствующим долголетию.

Также ее употребление улучшает функционирование сердца, печени. Этот эффект объясняется тем, что продукт является очень богатым источником гепатопрротектора холина и полезных противовоспалительных жиров омега-3.

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