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Зеленый Луг на марше скандирует: «Трибунал!»
Источник материала: Хартия'97
Зеленый Луг на марше скандирует: «Трибунал!»
Мощное видео шествия в минском микрорайоне.
Сегодня по всему Минску проходят марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.
Зеленый Луг на марше скандирует: «Трибунал!», сообщает телеграм-канал
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Мощное видео шествия в минском микрорайоне.
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