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Активисты «Народной Грамады»: Отключите диктатора от SWIFT
Источник материала: Хартия'97
Активисты «Народной Грамады»: Отключите диктатора от SWIFT
Белорусы обратились к представителям диаспор во всем мире.
Активисты «Народной Грамады»
«Мы обращаемся к беларуским диаспорам всего мира за помощью. Вы показали свое огромное влияние на политиков демократических стран. Мы обращаемся к лидерам объединенных профсоюзов, лидерам гражданских и общественных движений, лидерам религиозных конфессий.
Мы просим вашего содействия:
в введении жестких экономических санкций против фашисткого режима Лукашенко
отзыва послов режима Лукашенко из демократических стран
отключения финансовой системы SWIFT».
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Белорусы обратились к представителям диаспор во всем мире.
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