Источник материала: Хартия'97

Активисты «Народной Грамады»: Отключите диктатора от SWIFT 1 19.12.2020, 14:59

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Белорусы обратились к представителям диаспор во всем мире.

Активисты «Народной Грамады» обратились к белорусским диаспорам всего мира:

«Мы обращаемся к беларуским диаспорам всего мира за помощью. Вы показали свое огромное влияние на политиков демократических стран. Мы обращаемся к лидерам объединенных профсоюзов, лидерам гражданских и общественных движений, лидерам религиозных конфессий.

Мы просим вашего содействия:

в введении жестких экономических санкций против фашисткого режима Лукашенко

отзыва послов режима Лукашенко из демократических стран

отключения финансовой системы SWIFT».

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