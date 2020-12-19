Источник материала: Хартия'97

США ввели новые санкции против Китая 1 19.12.2020, 14:43

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Ограничения затронут 59 организаций КНР.

Правительство США ввело новые торговые санкции против 59 организаций Китая. Их подозревают в нарушении прав человека, похищении коммерческой тайны и экспансии КНР в регионе.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США .

Так, в санкционный список внесли четыре субъекта из Китая, поскольку они давали правительству КНР материалы для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования. В Госдепе считают, что это является проявлением нарушения прав человека в Китае.

Кроме этого, в перечне оказались 19 организаций, которые подозревают в причастности к более десятка случаев похищения коммерческой тайны американских корпораций. В Госдепе заявляют, что они подрывают усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

36 субъектов попали под санкции за экспансию КНР в Южно-Китайском море. Среди них компании судостроения, коммуникационные компании и организации поддержки ВМС Китая.

В мае США ввели санкции против 33 китайских компаний.

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