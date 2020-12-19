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Фотофакт: «Ябатьки» испортили авто стоимостью от $200 тысяч
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: «Ябатьки» испортили авто стоимостью от $200 тысяч
Варвары.
Сегодня безнаказанность лукашистов вышла на красный уровень опасности. Около станции метро Михалово средь бела дня вандалами был испорчен Porsche 911 Turbo S 2020-го года, который стоит от $200 000 евро.
Фото опубликовал телеграм-канал
«Ябатьки» разбили фару и лобовое стекло, оставили две вмятины на крыле и разрисовали автомобиль баллончиком.
Обратите внимание, что белый цвет с красной полосой посередине - это вообще не символ протеста, а просто одна из заводских раскрасок Porsche.
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