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Фотофакт: «Ябатьки» испортили авто стоимостью от $200 тысяч

19.12.2020 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: «Ябатьки» испортили авто стоимостью от $200 тысяч

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  • 19.12.2020, 14:34
  • 8,422
Фотофакт: «Ябатьки» испортили авто стоимостью от 0 тысяч

Варвары.

Сегодня безнаказанность лукашистов вышла на красный уровень опасности. Около станции метро Михалово средь бела дня вандалами был испорчен Porsche 911 Turbo S 2020-го года, который стоит от $200 000 евро.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

«Ябатьки» разбили фару и лобовое стекло, оставили две вмятины на крыле и разрисовали автомобиль баллончиком.

Обратите внимание, что белый цвет с красной полосой посередине - это вообще не символ протеста, а просто одна из заводских раскрасок Porsche.



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