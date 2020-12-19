ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Норвежский биатлонист Лагрейд выиграл преследование, лучший из белорусов - 27-й

19.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.


Reuters

Стартовавший первым Лагрейд допустил только один (0+0+1+0) промах и с ощутимым преимуществом вновь финишировал раньше всех.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0), стартовавший восьмым. Лидер общего зачета Йоханнес Бё (2+0+1+0) сохранил свою третью позицию.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+0+1+0). Он стартовал 28-м и финишировал 27-м.

Антон Смольский (1+1+1+1) откатился с 26-го места на 33-е, Максим Воробей (1+0+1+2) — с 33-го на 43-е, Роман Елетнов (2+2+3+1) — с 36-го на 57-е.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ржать и метать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика