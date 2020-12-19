Норвежский биатлонист Лагрейд выиграл преследование, лучший из белорусов - 27-й

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.



Reuters

Стартовавший первым Лагрейд допустил только один (0+0+1+0) промах и с ощутимым преимуществом вновь финишировал раньше всех.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0), стартовавший восьмым. Лидер общего зачета Йоханнес Бё (2+0+1+0) сохранил свою третью позицию.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+0+1+0). Он стартовал 28-м и финишировал 27-м.

Антон Смольский (1+1+1+1) откатился с 26-го места на 33-е, Максим Воробей (1+0+1+2) — с 33-го на 43-е, Роман Елетнов (2+2+3+1) — с 36-го на 57-е.