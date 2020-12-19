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Министр финансов рассказал, на что пойдут деньги от сбора за выезд на машине через границу

19.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. «Наша Нiва» публикует объяснение министра финансов, на что пойдут деньги.


Фото: Инга Шкелер

Юрий Селиверстов объяснил, что собранные средства с учетом пандемии можно будет направлять на мероприятия по дезинфекции и обеспечению пунктов пропуска всем необходимым.

Напомним, сумма сбора не должна превышать 3 базовых величин. Если исходить из того, что базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.

 
 
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Напомним, за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать до 87 рублей.
 
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