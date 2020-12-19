Министр финансов рассказал, на что пойдут деньги от сбора за выезд на машине через границу

Источник материала: Tut.by

Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине . Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. «Наша Нiва» публикует объяснение министра финансов, на что пойдут деньги.



Фото: Инга Шкелер

Юрий Селиверстов объяснил, что собранные средства с учетом пандемии можно будет направлять на мероприятия по дезинфекции и обеспечению пунктов пропуска всем необходимым.

Напомним, сумма сбора не должна превышать 3 базовых величин. Если исходить из того, что базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.