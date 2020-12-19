Новые «Елки»? В прокат вышла новогодняя комедия с «Квартетом И» и Горбачевой

Источник материала: Tut.by

В минский прокат вышла новая комедия «Обратная связь» от популярной четверки из «Квартета И». Фильм стал продолжением прошлогоднего хита «Громкая связь», да еще и заряжен новогодним настроением. Рассказываем, что это за кино и кому оно может понравиться (спойлер: всем).



Кадр из фильма

В этом году столичный прокат остался без очередных «Елок», но их функцию легко выполнит комедия «Обратная связь» с любимчиками минской публики «Квартетом И». Особенно если учесть, что конкуренты по прокату у нее сейчас, мягко говоря, блеклые.

«Обратная связь» — это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла суперуспешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе — картина даже попала в Книгу рекордов Гиннесса: ее адаптировали более чем в 15 странах, и всегда это было кассово успешно. Минчанам русский ремейк в 2019 году тоже понравился, если не сказать, что они в него страшно влюбились: несколько недель подряд «Громкая связь» попадала в топы кассовых фильмов.

Если вы его не смотрели, то вот коротко о сюжете: семеро друзей договариваются зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи — случается коллапс.

Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России. Так подумали и создатели фильма, позвав на роли в новогоднем проекте все тех же Леонида Бараца , Ирину Горбачеву , Ростислава Хаита и других звезд кино, которые снимались в первой части.

Подарок для любителей качественных комедий получился по-настоящему новогодним: действие сиквела разворачивается в уютных рождественских интерьерах, здесь еще больше игристых напитков и шуток не в бровь, а в глаз. По всем параметрам, картина должна не просто повторить успех своей предшественницы, но и, возможно, хоть на какое-то время реанимировать утомленный пандемией столичный прокат. Ведь у руля обеих частей стоял не кто-то там, а Алексей Нужный — автор взрывной комедии «Я худею», сериала «Толя-робот» и, кстати, один из режиссеров «Елок новых».



Кадр из фильма

Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.

Если новогоднего настроения у вас нет от слова «совсем», позвольте лучшим комедийным актерам России немного вас развеселить. К тому же картина выходит в прокат во всех кинотеатрах Минска (кроме «Ракеты»), чтобы вам наверняка было удобно заглянуть на один из сеансов.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет