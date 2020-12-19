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В России открыли памятник Аленке. Жутко красивый

19.12.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В российском Нововоронеже открыли памятник Аленке. По легенде она была основательницей села Новая Аленовка, из которого и вырос город. Правда, памятник получился неоднозначным. Местные жители считают, что он навевает мысли о постапокалипсисе.

«Загадывайте желание, возьмите ее за руку и помечтайте. Ваши мечты непременно сбудутся!» — обещает радостный горожанин во время открытия памятника. Его цитату приводит сайт Воронежа «Блокнот».

В России открыли памятник Аленке. Жутко красивый
В России открыли памятник Аленке. Жутко красивый

Но не все разделяют его радость. Для кого-то Аленка больше напоминает «памятник жертвам COVID-19», кто-то видит в бронзовых глазах статуи отблески постапокалипсиса. Другие отмечают, что для города у атомной станции памятник вполне подходящий.

 
 
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В российском Нововоронеже открыли памятник Аленке. По легенде она была основательницей села Новая Аленовка, из которого и вырос город. Правда, памятник получился...
 
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