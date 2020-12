Когда выйдет Switch Pro? Успешная приставка Nintendo нуждается в «железной» обновке (видео)

Источник материала: Onliner Никто из нас не станет спорить с тем, что Nintendo Switch стала одной из самых успешных консолей Nintendo. По всему миру продано более 70 млн приставок, для них выпустили одни из лучших эксклюзивных игр прошедшего десятилетия. Однако аппаратное обеспечение спустя почти четыре года после выпуска консоли начинает проявлять свои ограничения. В основном, конечно, это касается портов сторонних игр.

Один из последних примеров — игра The Outer Worlds от разработчиков из Obsidian, портированная на Nintendo Switch в начале лета. Специалисты Digital Foundry в пух и прах раскритиковали этот порт: в стационарном режиме он работает в разрешении 720p вместо обещанных 1080p, в портативном оно и того печальнее — колеблется от 384p до 540p.

Еще сильнее игра страдает от низкой детализации картинки. Ребята, которые занимались портированием, решили не адаптировать текстуры и объекты под гибридную консоль, а просто уменьшили их качество. Текстуры могут возникать прямо на глазах, посреди уровня случаются подгрузки, а производительность (особенно во время сражений) хромает на обе ноги. Вывод специалистов: «Игра выглядит даже хуже, чем аналогичные проекты с Xbox 360 и PS3. В сущности, примерно так я себе представляю Fallout 4 для PlayStation 3». При всем при этом игра продается в магазине Nintendo за 3500 российских рублей. Это больно. От таких цен за продукт подобного качества действительно больно.





Аналогичные проблемы возникали с портами Pillars of Eternity, Wasteland 2, Wolfenstein, «Ведьмака». С разной степенью энтузиазма их со временем оптимизируют, но ограничения по железу накладывают свой отпечаток.

Да, эксклюзивы Nintendo в большинстве своем работают прекрасно. Но те же Splatoon 2 и Super Mario Odyssey используют динамическое масштабирование разрешения и часто оказываются на территории 720p. Yoshi’s Crafted World и вовсе может свалиться до 576p в режиме док-станции. В век 4K-телевизоров это может выглядеть неприятно. Когда же речь заходит об актуальной мультиплатформе, то на глаза вообще наворачиваются слезы.

Вызовы нового поколения

А что будет дальше, с выходом консолей нового поколения от Sony и Microsoft? Высока вероятность того, что владельцы Nintendo Switch могут вовсе остаться без актуальной мультиплатформы, так как при всех ухищрениях более тяжелым и требовательным проектам будет не хватать мощностей мобильного процессора в Switch.

И тут речь не идет о том, что Nintendo нуждается в такой же мощной системе, как PlayStation 5 или Xbox Series X, но значительное увеличение мощности может сделать гибридную консоль более привлекательной для поклонников сторонних франшиз.

Я не говорю о поддержке 4K в стационарном режиме. Это все же будет слишком жирным апгрейдом для полупортативной консоли, но, глядя на то, какую картинку и производительность в Full HD способны выдавать современные смартфоны, хочется немного большего. Желательно, конечно, не по цене нового iPhone. Реальны ли такие хотелки? Есть много сомнений.

Слухи упорны

Если вы помните, то в 2018 и 2019 годах ходили слухи о том, что Nintendo готовит к выпуску две новые версии Switch. Условно их называли Mini и Pro. Уменьшенную копию в виде Switch Lite мы увидели, а вот прокачанной модели не дождались. Видимо, слухи ошибались, а «прошкой» оказалась чуть улучшенная новая ревизия стандартного Switch. Она вышла в сентябре прошлого года.

Если у оригинальной консоли в зависимости от нагрузки автономность варьировалась в пределах 3—6 часов, то у новинки ее прокачали до 4,5—9 часов. Nintendo скупится на технические подробности, но утечки указывали на то, что повышения энергоэффективности добились за счет перехода чипа Nvidia Tegra X1, на котором базируется консоль, с 20-нанометрового техпроцесса на 16 нанометров. Также поменяли подсистему оперативной памяти (LPDDR4 > LPDDR4X), за счет чего повысилась пропускная способность и снизилось энергопотребление. Поменялись фоновый цвет коробки, маркировка консоли, «джойконов» и… в принципе, это самые заметные изменения. На Pro-версию консоли это, конечно, никак не тянуло.





Но я не сомневаюсь, что на одном улучшении автономности Nintendo не остановится. В недрах компании должны зреть планы относительно того, как следом за автономностью повысить и производительность. Железо совершенствуется, запросы игроков и разработчиков к нему растут.

В свое время Switch в качестве гибридной консоли вышел на рынок с уникальным предложением: ты можешь играть на приставке с экраном, а потом просто подключить ее к телевизору и продолжить игру. Выход Switch Lite эту концепцию разрушил. У владельцев мини-консоли остался только один сценарий.





Так что не удивлюсь, если Nintendo сможет отказаться от сценария мобильной игры и выпустит консоль исключительно для стационарного использования. Признаться честно, я готов пожертвовать мобильным геймингом, если мне предложат Switch с большей производительностью, но привязанный к монитору или телевизору.

Чип Tegra Xavier?

Одно время ходили слухи, что гипотетический Switch Pro будет комплектоваться улучшенным чипом Tegra X1, который сейчас используется в консоли. Tegra X1 — довольно старое железо, представленное еще в 2015 году и с небольшими доработками добравшееся до Nintendo Switch в 2017-м.

Потенциальным кандидатом для более мощного Switch выглядит чип Tegra Xavier на архитектуре Volta от все той же Nvidia. Нынешний чип позиционировался как восьмиядерное решение для планшетов по архитектуре big.Little с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Вскоре, правда, четыре последних ядра порезали, и устройства, использующие Tegra X1, всегда показывали доступными только четыре ядра ARM Cortex-A57. Позже Nvidia убрала их упоминание из технической документации по чипу.





Что касается Tegra Xavier, то этот чип анонсировали в сентябре 2016 года, задолго до выхода Switch, но выпустили только в марте 2019-го. Он во всех отношениях превосходит X1: умеет декодить 8K видео, обладает восемью процессорными ядрами вместо четырех, 8 КБ кеша второго уровня вместо связки 128 КБ и 2 МБ, 512 CUDA-ядер графической подсистемы вместо 256, в пять раз более скоростной оперативной памятью и 12-нанометровым техпроцессом вместо 20 нанометров.

Разработанные на основе Tegra Xavier продукты встраиваются в логистических роботов, промышленные системы, крупные беспилотники, автономные автомобили.

Понятно, что для нужд игровой приставки этот чип будут кастомизировать. Из него могут вырезать любые фишки, которые не имеют отношения к игровой или мультимедийной производительности, как, например, специальный движок компьютерного зрения, встроенный в чип для поддержки приложений для автономных автомобилей. Это позволит снизить как энергопотребление, так и цену.

Соответствующие слухи активно ходили и ходят в индустрии.

Когда может выйти Nintendo Switch Pro?

В начале 2020-го появилась информация о выходе Nintendo Switch Pro где-то в середине года. Хотя в финансовом отчете, опубликованном в январе, компания открыто заявила: «Обратите внимание, что у нас нет планов по запуску новой модели Nintendo Switch в течение 2020 года». Ранее тайваньское бизнес-издание Digitimes со ссылкой на цепочку поставщиков сообщало, что Switch Pro может выйти в середине года, а на одном из корейских форумов обсуждали информацию о том, что Pro-версию выпустят под конец года параллельно с запуском новых консолей от конкурентов.

Хотя я считаю такое время не самым удачным. При всем уважении к Nintendo мне кажется, что кошельки геймеров потянутся в сторону новых PlayStation и Xbox. Серьезный отпечаток на планы могла наложить пандемия. Дефицит консолей нового поколения демонстрирует, как сложно восстанавливаются заводские и логистические процессы в производстве консолей. К тому же многие потенциальные покупатели переживают последствия коронакризиса в экономике.

Многое зависит от тех эксклюзивов, которые Nintendo запланировала на 2021 год. Чтобы продавать новое железо, компании нужно показать, насколько круче могут выглядеть ее игры на новой консоли. Ей нужно заинтересовать фанатов. Если вторая часть The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild или четвертый Metroid Prime будут работать в 4K на гипотетической новой консоли, то и запускать их нужно примерно одновременно, чтобы возник стимул к покупке производительного железа.

Если уж мы начали спекулировать и жонглировать хотелками, то можно предположить… Раз финансовый год для Nintendo заканчивается в марте 2021-го, то эти громкие релизы могли бы случиться где-то весной. Кто знает, может, именно из-за разработки под новое железо и оптимизации под старое затянулось и производство третьей части Bayonetta, которая была анонсирована еще в 2017 году.

DLSS как спасение портатива?

Глядя на то, как Nvidia улучшает технологию DLSS, хочется верить, что ее можно реализовать и на мобильном железе уровня современных чипов Tegra. DLSS заслуживает отдельного материала. Но если вкратце, то технология использует сглаживание методом обучения глубокой нейронной сети. Она анализирует пиксели и достраивает те, которых не хватает. Это позволяет повышать разрешение в играх, улучшать производительность и отображение текстур. В общем, делает фантастические вещи на видеокартах Nvidia, оборудованных тензорными ядрами, которые и занимаются глубинным обучением нейросети. Эти тензорные ядра, к слову, есть и в чипе Tegra Xavier.

В июле 2020 года появились и обнадеживающие слухи о том, что Nintendo Switch Pro может получить чип с поддержкой DLSS 2.0. Опирались эти слухи на то, что в Nvidia открылась вакансия инженера по встроенному программному обеспечению, которого хотели нанять в команду разработчиков чипов Tegra для работы над «графикой и технологиями искусственного интеллекта нового поколения для игровых консолей и периферийных устройств». Работа этого инженера непосредственно связана с решениями, которые используют ИИ в графике наподобие DLSS 2.0.

Вероятнее всего, для гипотетического Switch Pro компания не сможет использовать готовое решение в виде Xavier. Чип придется дорабатывать, уменьшать, подрезать, так как в состоянии «с магазинной полки» он чересчур велик. Тем не менее технология масштабирования разрешения с помощью искусственного интеллекта видится мне наиболее рабочим вариантом, который позволит новой итерации Nintendo Switch сохранить компромисс между гибридностью и производительностью, а также не отстать слишком сильно от требований современных геймеров к картинке мультиплатформы.

Другие варианты включают в себя выпуск исключительно домашней консоли, которую уже глупо будет называть Switch (хотя в случае с Lite компанию это не остановило), или миграция на облачный стриминг игр. Локальные эксперименты, как с выпуском облачной версии Control, уже были, но эта история, которая может еще подойти для продвинутой японской инфраструктуры, навряд ли окажется идеальным решением для интернета на наших скоростях. К тому же о какой портативности можно говорить, если ты не сможешь играть на Switch без интернета в самолете…

