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«Слуцк» обыграл «Крумкачы» и сохранил прописку в высшей лиге

19.12.2020 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Слуцк» сохранил прописку в высшей лиге чемпионата Беларуси. В ответном переходном матче этот клуб повторно обыграл ФК «Крумкачы» — 2:1.

«Слуцк» обыграл «Крумкачы» и сохранил прописку в высшей лиге
Источник: pressball.by

Встреча состоялась без зрителей в минском Футбольном манеже. На 5-й минуте у «Слуцка» забил Бала, на 34-й — Сирима. «Вороны» отквитали лишь один мяч: в добавленное время отличился Яцкевич.

Общий счет по итогам двух игр — 4:1 в пользу «Слуцка».

Высшую лигу покинули «Белшина» и «Смолевичи». Первые два места в первой лиге заняли речицкий «Спутник» и «Гомель».

 
Теги: Гомель
 
 
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«Слуцк» сохранил прописку в высшей лиге чемпионата Беларуси. В ответном переходном матче этот клуб повторно обыграл ФК «Крумкачы» — 2:1.
 
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