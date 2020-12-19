Офицер спецназа 3214: большинство людей в стране нас поддерживает

Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу, 19 декабря, в войсковой части спецназа 3214 клятву на верность Родине дали более 300 человек. Корреспондент Sputnik узнал, каково служить в части, которая привлекается к охране правопорядка столицы в непростое время.

"Нас поддерживает большинство людей в стране, всегда, когда нас видят в городе, желают здоровья и удачи", – сказал Sputnik старший лейтенант войсковой части спецназа 3214 Денис.

Денис – командир одного из учебных взводов. Несмотря на то, что сейчас век высоких технологий, ребята в спецназ приходят крепкие. "Отбор суровый, как правило, парни целенаправленно готовятся к службе в "тридцатьдвойке". В бригаде всегда самая высокая планка для срочников", – сказал он.

По его словам, для пополнения за курс молодого бойца стоит задача - приобщиться к армейскому образу жизни и постепенно повысить уровень физической подготовки. Также офицеры прививают человеческие качества как важные "для гражданина нашей страны".

"Военнослужащий части 3214 должен быть подкован во всем, чтобы выполнять различные задачи. Особое внимание уделяется юриспруденции", – отметил Денис.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, как ему служится в непростое время, он ответил: "нормально".

Офицер считает, что белорусский народ "инертный". "Поначалу люди где-то подвергались воздействию масс, а сейчас начинают задумываться о своих действиях и, как правило, не выходят на улицу", – подчеркнул он.

По словам Дениса, в выходной военные находятся в готовности выйти на службу. Тем не менее, вопреки слухам, отдыхать удается, так как вся служба запланированная и непредвиденных обстоятельств практически не бывает.

Закон на нашей стороне

Никита окончил Белорусский государственный экономический университет этим летом, а уже осенью ушел служить в войсковую часть 3214. "Для меня физическое развитие всегда стояло на втором плане, а в спецназе оно крайне важно, сейчас служба в армии для меня – это возможность стать полноценным человеком", – сказал парень.

Дедовщины, по его словам, в части нет, наоборот, "веет духом коллективизма". Цели у Никиты на ближайший год – физическое развитие, также он хочет постичь навыки рукопашного боя, приобрести армейскую выучку. Парень уверен, она поможет на гражданке.

"Все мои знакомые и друзья меня поддерживают, гордятся. Мы приняли присягу и готовы обеспечивать охрану правопорядка в Минске. Нас еще в военкомате предупреждали об этом, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Тем более, как гласят слова присяги, мы должны выполнять требования уставов, а также приказы командиров и начальников. К тому же закон на нашей стороне", – подчеркнул Никита.

По его словам, 3214 - это самая лучшая часть в республике, которая позволит ему стать сильнее.