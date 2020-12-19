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Что означает наклейка в виде рыбы на автомобиле

19.12.2020 16:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что означает наклейка в виде рыбы на автомобиле
У символа есть определённое значение, о котором догадываются далеко не все владельцы машин с таким «украшением».

Многие задаются вопросом, что означает наклеенная на багажник автомобиля рыбка — за этим изображением скрывается давняя история.

На дорогах часто можно встретить автомобили, на крышке багажника у которых размещена наклейка или шильдик, стилизованный под рыбку. Этот символ непонятен большинству окружающих и даже отнюдь не все владельцы машин с таким декором догадываются об истинном смысле пиктограммы.

Профиль рыбки имеет религиозное значение. По-гречески «рыба» пишется как «ihtis», а это в свою очередь аббревиатура от Isus Hristos Teu Ius Soter, что в переводе на русский означает «Иисус Христос Божий Сын Спаситель».

Во времена гонения на христиан такая пиктограмма позволяла понять, кто входит в число единомышленников — достаточно было нарисовать одну дугу и если визави чертил вторую, заканчивая профиль рыбы, значит оба были христианами. В наши дни подобная символика основными ветвями христианства (католицизм, православие, протестантизм) широко не используется, но зато она остаётся в арсенале различных сект.

Впрочем, наличие стилизованной по рыбы наклейки на автомобилей отнюдь не означает, что за рулём сектант или даже последователь христианства. Зачастую подобные символы на машинах остаются от предыдущих владельцев, а новые просто не убирают пиктограмму, поскольку не догадываются о её смысле. Так что не спешите с выводами относительно человека за рулём автомобиля, на котором есть символ рыбки.

При этом часто встречаются различные вариации на тему распространённого профиля рыбки — есть силуэты, внутри которых размещены надписи, а сама эмблема может быть дополнена другими элементами, но всё это не более чем шуточные модификации над общераспространённой символикой.
 
 
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