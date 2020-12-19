Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что означает наклейка в виде рыбы на автомобиле Этот символ непонятен большинству окружающих.

Многие задаются вопросом, что означает наклеенная на багажник автомобиля рыбка — за этим изображением скрывается давняя история.На дорогах часто можно встретить автомобили, на крышке багажника у которых размещена наклейка или шильдик, стилизованный под рыбку. Этот символ непонятен большинству окружающих и даже отнюдь не все владельцы машин с таким декором догадываются об истинном смысле пиктограммы.Профиль рыбки имеет религиозное значение. По-гречески «рыба» пишется как «ihtis», а это в свою очередь аббревиатура от Isus Hristos Teu Ius Soter, что в переводе на русский означает «Иисус Христос Божий Сын Спаситель».Во времена гонения на христиан такая пиктограмма позволяла понять, кто входит в число единомышленников — достаточно было нарисовать одну дугу и если визави чертил вторую, заканчивая профиль рыбы, значит оба были христианами. В наши дни подобная символика основными ветвями христианства (католицизм, православие, протестантизм) широко не используется, но зато она остаётся в арсенале различных сект.Впрочем, наличие стилизованной по рыбы наклейки на автомобилей отнюдь не означает, что за рулём сектант или даже последователь христианства. Зачастую подобные символы на машинах остаются от предыдущих владельцев, а новые просто не убирают пиктограмму, поскольку не догадываются о её смысле. Так что не спешите с выводами относительно человека за рулём автомобиля, на котором есть символ рыбки.При этом часто встречаются различные вариации на тему распространённого профиля рыбки — есть силуэты, внутри которых размещены надписи, а сама эмблема может быть дополнена другими элементами, но всё это не более чем шуточные модификации над общераспространённой символикой.