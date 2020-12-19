Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли к зданию МЧС 19.12.2020, 16:28

Белорусы задали актуальные вопросы министерству.

Сегодня по всему Минску прошли марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

В эту субботу минчане также задали актуальные вопросы у здания Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пишет телеграм-канал «Белсат» .





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