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Минчане вышли к зданию МЧС

19.12.2020 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли к зданию МЧС

  • 19.12.2020, 16:28
Минчане вышли к зданию МЧС

Белорусы задали актуальные вопросы министерству.

Сегодня по всему Минску прошли марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

В эту субботу минчане также задали актуальные вопросы у здания Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пишет телеграм-канал «Белсат».


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Теги: Минск
 
 
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Белорусы задали актуальные вопросы министерству.
 
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