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Минчане вышли к зданию МЧС
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли к зданию МЧС
Белорусы задали актуальные вопросы министерству.
Сегодня по всему Минску прошли марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.
В эту субботу минчане также задали актуальные вопросы у здания Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пишет телеграм-канал
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Белорусы задали актуальные вопросы министерству.
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