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Россия вернет украинскую икону, которую подарили Лаврову в Боснии

19.12.2020 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия вернет украинскую икону, которую подарили Лаврову в Боснии

  • 19.12.2020, 16:25
Россия вернет украинскую икону, которую подарили Лаврову в Боснии

Икону, вероятно, вывезли из Луганска.

Россия вернет 300-летнюю икону, которую в Сараево подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.


В министерстве отметили, что икону вернут дарителю "для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола".

Эту икону Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину, который прошел 14–15 декабря, подарил председатель президиума страны Милорад Додик.

Судя по фотографиям, обнародованным боснийскими СМИ, на обороте иконы стоит печать с надписью "Нарком образования УССР".

Вскоре после этого посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство страны с требованием выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране. А прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство по этому поводу, отмечает Dnevni avaz.


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