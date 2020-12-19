Источник материала: Хартия'97

Минский микрорайон Ангарская готов к воскресному маршу 19.12.2020, 15:43

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Протестующие передали привет Хабаровску.

Сегодня по всему Минску проходят марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

- Ангарская сообщает, что к воскресному маршу готова и передает привет Хабаровску, пишет телеграм-канал «Баста» .

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