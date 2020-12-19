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Протестующие маршируют в Уручье
Источник материала: Хартия'97
Протестующие маршируют в Уручье
Столичный район прославился своими акциями по выходным.
Сегодня по всему Минску проходят марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.
Протестующие маршируют и в Уручье. Видео опубликовал телеграм-канал
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Столичный район прославился своими акциями по выходным.
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