ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новогодняя классика. Салат «Оливье». Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

19.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новогодняя классика. Салат «Оливье». Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

Сложно представить новогоднее застолье без знаменитого салата «Оливье». Рецептом праздничной классики с читателями ONT.BY делится Екатерина Тишкевич.


Итак, вам понадобится:

  • горошек зелёный – 1 банка;
  • яйца – 4 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • огурцы маринованные (солёные) – 2-3 шт.;
  • сосиски – 3 шт.;
  • майонез - 100 г.

Как готовить?

1. Подготовка ингредиентов. Морковь и картошку сварить в кожуре. Яйца сварить вкрутую. Остудить. 

2. По очереди режем кубиками: сосиски, огурцы, морковь, картошку, яйца. Затем выкладываем зелёный горошек.







3. Заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.


Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложно представить новогоднее застолье без знаменитого салата «Оливье». Рецептом праздничной классики с читателями ONT.BY делится Екатерина Тишкевич. Итак, вам...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД объяснило, какой флаг можно повесить на балконе, чтобы за это не задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика