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Новогодняя классика. Салат «Оливье». Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Сложно представить новогоднее застолье без знаменитого салата «Оливье». Рецептом праздничной классики с читателями ONT.BY делится Екатерина Тишкевич.
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
1. Подготовка ингредиентов. Морковь и картошку сварить в кожуре. Яйца сварить вкрутую. Остудить.
2. По очереди режем кубиками: сосиски, огурцы, морковь, картошку, яйца. Затем выкладываем зелёный горошек.
3. Заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
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Сложно представить новогоднее застолье без знаменитого салата «Оливье». Рецептом праздничной классики с читателями ONT.BY делится Екатерина Тишкевич. Итак, вам...
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