Лодку с 650 кг кокаина прибило к берегу Маршалловых островов

Источник материала: ОНТ

Возле одного из берегов Маршалловых островов гулявшие по пляжу люди обнаружили лодку с 649 кг кокаина. Об этом информирует Sky News.

Наркотики были расположены под палубой в скрытом отсеке. Местные жители случайно обнаружили его, пытаясь вытащить судно на пляж. Лодка оказалась слишком тяжелой.

Кокаин был расфасован по упаковкам со штампом «KW».

По версии местной полиции, лодка приплыла из Центральной или Южной Америки. Также сообщается, что судно могло дрейфовать один или два года.

Власти уничтожили кокаин. Оценочная стоимость партии составляла примерно $80 млн.

Фото: Unsplash

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