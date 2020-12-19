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Резонансное убийство в Лиде. Муж поскандалил дома с женой и даже понёс за это наказание. Но убивают ли за такое?

19.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резонансное убийство в Лиде. Муж поскандалил дома с женой и даже понёс за это наказание. Но убивают ли за такое?

Ровно сутки понадобились милиционерам, чтобы узнать настоящую причину преступления и найти тех, кто его совершил. Восстанавливаем картину преступления вместе с вами. 

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Ирина Пугач, очевидец происшествия: "Той ночью услышала шум за окном, смотрю,а там бегут двое молодых парней, у одного из них в руках предмет какой-то, похожий то ли там на трубу, то ли там палка какая-то"

Ирина рассказывает уже про финал трагических событий. Что было раньше – покажут камеры видеонаблюдения. После просмотра записей было установлено, что движется наш потерпевший, а за ним шло 2 человека. Они догонят мужчину и попросят у него закурить. Он добродушно поделится и продолжит путь домой. 

Эти люди пошли за ним следом и уже вот здесь его догнали снова, он остановился, спросил: «Ребята, вы, наверное, за мной?» Он снял портфель, начал бежать, пробежал буквально 5 метров, Даник его ударил палкой по голове, он упал, хотел встать. После этого начали наносить удары как трубой, так руками и ногами.

Врачи реагируют мгновенно, но пульс отсутствует, зрачки на свет не реагируют, ЭКГ фиксирует изолинию. То есть биологическую смерть этого мужчины.

В результате причиненных телесных повреждений гражданин скончался на месте, даже ещё следы крови остались.

24 часа потребовались милиционерам, чтобы выйти на след троих подозреваемых. Один из которых – несовершеннолетний. 

Установлена причастность к совершению преступления 38-летнего, 18-летнего и 17-летнего жителей Лиды, следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований, допрошены подозреваемые и свидетели.

И снова камеры видеонаблюдения. На этот раз в общежитии: куда возвращался потерпевший и откуда ему навстречу выдвинулась троица злоумышленников.

От места, где убили нашего потерпевшего, до его дома оставалось буквально 150 метров, он должен был пройти по этой дороге, и вот это общежитие, где он проживал со своей семьей.

Отношения у гражданина с супругой уже давно не складывались, о чём женщина жаловалась 38-летнему знакомому, к тому же, о неадекватном поведении отчима, делилась со своим 18-летним парнем и приёмная дочь.

В момент, когда потерпевший готовился выйти на свободу, вся компания выпивала и обсуждала несчастную долю его супруги.    

Это трио решило проучить агрессора и отомстить за обиженную женщину.

Этот материал не был бы завершённым без главной участницы произошедшей трагедии. Но согласится ли она ответить на наши вопросы?

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Теги: Новости
 
 
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Ровно сутки понадобились милиционерам, чтобы узнать настоящую причину преступления и найти тех, кто его совершил. Восстанавливаем картину преступления вместе с...
 
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