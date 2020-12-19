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Резонансное убийство в Лиде. Муж поскандалил дома с женой и даже понёс за это наказание. Но убивают ли за такое?
Источник материала: ОНТ
Ровно сутки понадобились милиционерам, чтобы узнать настоящую причину преступления и найти тех, кто его совершил. Восстанавливаем картину преступления вместе с вами.
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Ирина рассказывает уже про финал трагических событий. Что было раньше – покажут камеры видеонаблюдения. После просмотра записей было установлено, что движется наш потерпевший, а за ним шло 2 человека. Они догонят мужчину и попросят у него закурить. Он добродушно поделится и продолжит путь домой.
Эти люди пошли за ним следом и уже вот здесь его догнали снова, он остановился, спросил: «Ребята, вы, наверное, за мной?» Он снял портфель, начал бежать, пробежал буквально 5 метров, Даник его ударил палкой по голове, он упал, хотел встать. После этого начали наносить удары как трубой, так руками и ногами.
Врачи реагируют мгновенно, но пульс отсутствует, зрачки на свет не реагируют, ЭКГ фиксирует изолинию. То есть биологическую смерть этого мужчины.
В результате причиненных телесных повреждений гражданин скончался на месте, даже ещё следы крови остались.
24 часа потребовались милиционерам, чтобы выйти на след троих подозреваемых. Один из которых – несовершеннолетний.
Установлена причастность к совершению преступления 38-летнего, 18-летнего и 17-летнего жителей Лиды, следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований, допрошены подозреваемые и свидетели.
И снова камеры видеонаблюдения. На этот раз в общежитии: куда возвращался потерпевший и откуда ему навстречу выдвинулась троица злоумышленников.
От места, где убили нашего потерпевшего, до его дома оставалось буквально 150 метров, он должен был пройти по этой дороге, и вот это общежитие, где он проживал со своей семьей.
Отношения у гражданина с супругой уже давно не складывались, о чём женщина жаловалась 38-летнему знакомому, к тому же, о неадекватном поведении отчима, делилась со своим 18-летним парнем и приёмная дочь.
В момент, когда потерпевший готовился выйти на свободу, вся компания выпивала и обсуждала несчастную долю его супруги.
Это трио решило проучить агрессора и отомстить за обиженную женщину.
Этот материал не был бы завершённым без главной участницы произошедшей трагедии. Но согласится ли она ответить на наши вопросы?
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Резонансное убийство в Лиде. Муж поскандалил дома с женой и даже понёс за это наказание. Но убивают ли за такое?
Ровно сутки понадобились милиционерам, чтобы узнать настоящую причину преступления и найти тех, кто его совершил. Восстанавливаем картину преступления вместе с...
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