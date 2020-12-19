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Восемь человек погибли в результате пожара в больнице в Турции
Источник материала: ОНТ
Как минимум восемь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва кислородного аппарата в больнице города Газиантеп (Турция). Об этом 19 декабря
По сведениям источника, пожар произошел в отделении для больных COVID-19. Восемь человек погибли, 14 пациентов перевели в другие медучреждения.
На месте работали пожарные. Начато расследование инцидента.
Фото: РИА Новости / Виктория Виатрис
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Как минимум восемь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва кислородного аппарата в больнице города Газиантеп (Турция). Об этом 19 декабря...
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