Восемь человек погибли в результате пожара в больнице в Турции

Источник материала: ОНТ

Как минимум восемь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва кислородного аппарата в больнице города Газиантеп (Турция). Об этом 19 декабря информирует ТАСС со ссылкой на Anadolu.

По сведениям источника, пожар произошел в отделении для больных COVID-19. Восемь человек погибли, 14 пациентов перевели в другие медучреждения.

На месте работали пожарные. Начато расследование инцидента.

Фото: РИА Новости / Виктория Виатрис

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram