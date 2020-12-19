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Восемь человек погибли в результате пожара в больнице в Турции

19.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли в результате пожара в больнице в Турции

Как минимум восемь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва кислородного аппарата в больнице города Газиантеп (Турция). Об этом 19 декабря информирует ТАСС со ссылкой на Anadolu.

По сведениям источника, пожар произошел в отделении для больных COVID-19. Восемь человек погибли, 14 пациентов перевели в другие медучреждения.

На месте работали пожарные. Начато расследование инцидента.

Фото: РИА Новости / Виктория Виатрис

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Как минимум восемь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва кислородного аппарата в больнице города Газиантеп (Турция). Об этом 19 декабря...
 
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